В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

Новости Беларуси. Столица тем временем облачается в новогодний наряд. По всему городу завершают установку праздничных елей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оценить убранство главной новогодней красавицы на Октябрьской площади уже можно.

Почти две недели специалисты трудились над новогодним декором. 30-метровую ель украсили сотни снежинок и разноцветных шаров. Праздничными огнями ёлка засияет лишь 14 декабря, но минчане уже в предвкушении.

Также, по традиции, на Октябрьской площади установили несколько больших светящихся шаров. А всего новогоднее настроение в Минске будут дарить три десятка лесных красавиц.