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В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

25 ноября 2019 16:23
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Новости Беларуси. Столица тем временем облачается в новогодний наряд. По всему городу завершают установку праздничных елей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оценить убранство главной новогодней красавицы на Октябрьской площади уже можно.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт-1

Почти две недели специалисты трудились над новогодним декором. 30-метровую ель украсили сотни снежинок и разноцветных шаров. Праздничными огнями ёлка засияет лишь 14 декабря, но минчане уже в предвкушении.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт-4

Также, по традиции, на Октябрьской площади установили несколько больших светящихся шаров. А всего новогоднее настроение в Минске будут дарить три десятка лесных красавиц.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт-7

Подробнее – в видеоматериале

# Новый год # общество # Фотофакт

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