Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет

Новости Беларуси. Желание, подкрепленное действиями. Жители Вилейки нарисовали комикс с целью разместить IT-университет у них в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он создан по мотивам известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Специалисты районного отдела архитектуры и строительства считают, что IT-вуз даст дополнительный толчок в развитии Вилейки. Разместить заведение они предлагают на базе пустующих учебных корпусов бывшего профессионально-технического училища.

Татьяна Титуленко, начальник управления общественного объединения по содействию устойчивого развития Виленского региона:

Помещение находится в экологически безопасном месте, окружает его лес. Рядышком с помещением есть где жить – общежития. У нас много строится арендного жилья. Железная дорога – одна остановка будет в Молодечно – 40 минут и ты будешь в Минске. Для учебы и работы – отличное место. Для отдыха – новый стадион, почти новый бассейн, скейт-парк, водохранилище.