Принимают по талонам. 24-я поликлиника снова начала выдавать медицинские справки для водителей

Новости Беларуси. Некоторые медучреждения Минска возвращаются к оказанию плановой помощи. Среди них отделения 11-й, 3-й и 10-й больниц. В ближайшее время к ним присоединятся 2-й роддом, Городская гинекологическая и 2-я больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возобновила профосмотры для водителей и 24-я поликлиника. В отделении по освидетельствованию водителей работают шесть медкомиссий. Осмотр проводят узкие специалисты: неврологи, офтальмологи, ЛОРы, терапевты, врачи-эксперты. В день принимают от 400 человек. Прием пациентов организован по талонам. Соблюдены все противоковидные меры.

Ирина Жарикова, главный врач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров: Мы немножко переделали регистратуру. Сделали отдельный зал ожидания. Лица заходят по одному, что тоже позволяет избежать каких-то заражений при посещении поликлиники. Сделали предварительную запись, она работает уже давно, и люди привыкают приходить тогда, когда у них заканчивается срок действия справок. Соответственно это позволяет человеку прийти, записавшись (у нас есть электронная очередь), и в течение часа он в состоянии пройти медицинский осмотр.

Ольга Калечиц, заведующий отделением 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:

У нас вакцинированы 73 % нашего коллектива. Те, кто привился в феврале-марте, сейчас уже идут на ревакцинацию. Мы даже сняли в нашем учреждении видеоролик, который запустили в Сеть, о необходимости, важности вакцинации.

Высокий наплыв посетителей в поликлинике был в октябре. Это связано с заменой прав, которые выдавались в 2011 году. Сейчас же большого скопления людей не наблюдается. Кстати, только за 2021 год водительские комиссии прошли более 100 тысяч человек.