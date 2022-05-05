«Эта услуга нужна в каждом доме». Чем занимается «муж на час» и почему к ним обращаются даже айтишники?

Собрать кровать или шкаф для женщин задача трудная. Хорошо, если в доме живет мужчина с умелыми руками. А если нет? Тогда приходится искать подходящего специалиста. Услуга «муж на час» – отличный способ решить бытовые проблемы. Настоящим профессионалам под силу работа любой сложности.

Виктор Новицкий, мастер на час:

Делать сам все умею. Основное – это сантехника, замена фурнитуры, смесителей на кухне, в ванной. Электрика: повесить люстру, повесить, например, телевизор, заменить розетки старые на новые, сборка мебели.

К мастеру на час чаще всего обращаются за выполнением мелких работ, но такая услуга решает большой спектр задач – более 250 видов. Для оформления достаточно оставить заявку на сайте или по телефону. Затем определяются объемы работы, назначаются сроки выполнения и стоимость. Оплата производится по готовности, что дает возможность оценить результат. В помощи нуждаются не только женщины – звонки от мужчин тоже поступают.

Виктор Новицкий:

Пенсионеры, девушки незамужние и даже люди, у которых полноценная семья. Например, кто-то работает айтишником, они зарабатывают другим ремеслом. Как говорится, каждый человек должен заниматься своей работой. Мужчины заказывают услугу не только потому, что не умеют что-то делать: у некоторых на домашние дела просто нет времени, или они находятся в командировке, а устранить поломку нужно в срочном порядке. Иногда мастеру на выполнение задачи хватает пару минут.

Виктор Новицкий:

Стоимость выезда, минимальная цена там 20-25 рублей. Бывает, приезжаешь – на кухне шкафчики, и не задвигается выдвижной ящик. Ты приезжаешь, а там просто упала линейка, буквально пять минут, и уезжаешь. Люди смеются, говорят: что сделаешь, если у самой не получается?

Полина Лобович:

Я как девушка во многом нуждалась в мужской помощи: собрать ресепшн, подготовить диван для посетителей, элементарно повесить стеллажи. И Виктор во всем этом помог. Благодаря ему я узнала, почему нужно покупать розетку с заземлителем, чем отличается шуруповерт от резца по металлу. Эта услуга нужна в каждом доме. Объективно судя, я бы рекомендовала ее использовать.