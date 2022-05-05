Могут вынести даже металлический забор. Что делать, если обокрали дачный участок?

Ирина Волк, корреспондент:

Вот и приближается время открытия дачного сезона. Любители ухаживать за садом или просто проводить время на свежем воздухе после длительного отсутствия возвращаются на свои загородные участки. К сожалению, не всем начало сезона приносит положительные эмоции.

Как только владелец участка уезжает в город, его дом остается без присмотра, а по возвращении вдруг обнаруживается пропажа имущества. Как показывает практика, воров привлекает все, что плохо лежит – еда, одежда, инструменты, бытовая техника, строительные материалы. Потому для дачников есть определенные рекомендации, которые помогут избежать неприятных моментов.

Анна Буйновская, юрист:

Предпринимать можно любые меры. Например, заключать договор с Департаментом охраны на установку сигнализации. Как правило, они устанавливают датчики движения, датчики на вскрытие по периметру помещения. Соответственно, приходит на пульт управления информация, если произошло вскрытие. Сигнал поступает, и они уже реагируют. Также можно поставить камеру видеонаблюдения, которая работает на движение. Как только происходит движение, срабатывает камера и начинается запись.

Садовым товариществам также следует предпринимать меры по охране участков: например, устанавливать тревожные кнопки. Наем сторожа – как дополнительный способ, чтобы предотвратить кражи. Не лишним будет и застраховать имущество. Если нет возможности забирать его каждый раз с собой, стоит оборудовать схрон – яму, выкопанную на участке и замаскированную, или тайный погреб. В крайнем случае вещи и посуду сложите в таких местах, где бы вор не увидел их через окно. А если все же столкнулись с таким инцидентом, постарайтесь сохранять спокойствие и обратитесь в милицию.

Анна Буйновская:

Первым делом – это позвонить в 102. Ничего не трогать в помещении, потому что это может нарушить целостность следов, которые оставили преступники – отпечатки пальцев, обуви. Как правило, такие преступники оставляют очень много биологических следов, из которых можно выделить ДНК. Просто звонить в 102 и ждать следственную группу, в состав которой будет входить эксперт-криминалист.

Как это часто бывает, воровством в дачных кооперативах промышляют лица асоциальные, малообеспеченные материально и ранее совершавшие подобные преступления – рецидивисты. Обычно это люди, которые не имеют постоянного места работы и вынуждены перебиваться случайными заработками. Летом это может быть помощь односельчанам по сбору ягод или грибов. Зимой такую категорию привлекают пустующие дачные участки. Только потом привлекают уже их самих – к ответственности. Анна Буйновская:

Данный вид преступления квалифицируется по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, тайное похищение имущества с проникновением в жилище). Наказывается штрафом, исправработами, арестом. Либо ограничение свободы, либо лишение свободы на тот же срок. Все в зависимости от квалификации действий.