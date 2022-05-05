Победитель «100 идей для Беларуси»: диагностическая нейросеть – это мейнстрим для медицинской радиологии
Новости Беларуси. Проект «100 идей для Беларуси» с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. В нем принимают участие тысячи молодых разработчиков, и тем, кто дойдет до финала, поддержка и партнерство обеспечены, ведь таким идеям место в жизни, а не на бумаге. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь один из победителей проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Лучшая бизнес-идея» Андрей Капитонов, студент шестого курса педиатрического факультета Белорусского медицинского университета.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Почему вы выбрали именно педиатрию?
«Заменить человека в ближайшее время мы все равно не сможем»
Андрей Капитонов, студент 6-го курса педиатрического факультета БГМУ:
В педиатрии ты на протяжении долгих лет будешь видеть результат своего труда, а в лечебном деле это не гарантировано.
Юрий Царев, ведущий:
А как вы видите белорусскую медицину будущего? Наверняка, она очень технологичная. Или все-таки человеческий фактор будет играть большую роль?
Андрей Капитонов:
Заменить человека в ближайшее время мы все равно не сможем, можем ему только помочь. Скорее всего, это будет выглядеть как двухконтурная система, в которой есть множество врачей общей практики, своего рода семейных врачей, и энное количество специализированных центров, где будут оказывать высокотехнологичную помощь.
Представители БРСМ выдали путевку в финал
Ольга Войтенкова:
Расскажите, как вы решили принять участие и что было раньше: идея, задумка или просто желание поучаствовать.
Андрей Капитонов:
Мы участвовали в выставке «ТИБО» летом на «Минск-Арене», к нам пришли представители БРСМ и выдали путевку в финал. Мы решили: раз выдали, надо приходить. Пришли и приняли участие.
Юрий Царев:
Благодаря фильмам и сериалам, таким, как «Доктор Хаус», мы знаем, что диагностика – это самое главное и часто самое хромое место в медицине. Что такое диагностическая нейросеть?
Диагностическая нейросеть – это мейнстрим для радиологии
Андрей Капитонов:
Это, в принципе, сейчас мейнстрим для радиологии, в частности медицинской. Если рассуждать общо, то это такая компьютерная программа, которая сама, без помощи человека, ставит предварительный диагноз. А если говорить в целом, то, скорее всего, через ближайшие лет пять использование нейросети в радиологии станет стандартом если не белорусским, то мировым.
Юрий Царев:
Мы очень рады, что белорусская медицина шагает в фарватере мировой науки и в любом случае не отстает. Знаем несколько областей, где мы занимаем передовые позиции. Спасибо, что вы вносите в это свою лепту.