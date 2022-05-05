Победитель «100 идей для Беларуси»: диагностическая нейросеть – это мейнстрим для медицинской радиологии

Новости Беларуси. Проект «100 идей для Беларуси» с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. В нем принимают участие тысячи молодых разработчиков, и тем, кто дойдет до финала, поддержка и партнерство обеспечены, ведь таким идеям место в жизни, а не на бумаге. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь один из победителей проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Лучшая бизнес-идея» Андрей Капитонов, студент шестого курса педиатрического факультета Белорусского медицинского университета. Ольга Войтенкова, ведущая:

Почему вы выбрали именно педиатрию? «Заменить человека в ближайшее время мы все равно не сможем»

Андрей Капитонов, студент 6-го курса педиатрического факультета БГМУ:

В педиатрии ты на протяжении долгих лет будешь видеть результат своего труда, а в лечебном деле это не гарантировано. Юрий Царев, ведущий:

А как вы видите белорусскую медицину будущего? Наверняка, она очень технологичная. Или все-таки человеческий фактор будет играть большую роль? Андрей Капитонов:

Заменить человека в ближайшее время мы все равно не сможем, можем ему только помочь. Скорее всего, это будет выглядеть как двухконтурная система, в которой есть множество врачей общей практики, своего рода семейных врачей, и энное количество специализированных центров, где будут оказывать высокотехнологичную помощь. Представители БРСМ выдали путевку в финал

Ольга Войтенкова:

Расскажите, как вы решили принять участие и что было раньше: идея, задумка или просто желание поучаствовать. Андрей Капитонов:

Мы участвовали в выставке «ТИБО» летом на «Минск-Арене», к нам пришли представители БРСМ и выдали путевку в финал. Мы решили: раз выдали, надо приходить. Пришли и приняли участие. Юрий Царев:

Благодаря фильмам и сериалам, таким, как «Доктор Хаус», мы знаем, что диагностика – это самое главное и часто самое хромое место в медицине. Что такое диагностическая нейросеть? Диагностическая нейросеть – это мейнстрим для радиологии