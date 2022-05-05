День печати и первая трансляция с вершины Эвереста. Рассказываем, какие важные события произошли 5 мая

День печати в Беларуси

5 мая в Беларуси отмечается День печати. Дата выбрана для праздника в честь первого выхода в тираж газеты «Правда» в 1912 году, хотя белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных дат. Например, 6 августа 1517 году Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. А в XIX веке были первые попытки выпускать периодические издания на белорусском языке. Но именно сегодня в Беларуси у всех людей, связанных с печатным и издательским делом, – профессиональный праздник. Международный день акушерок

Свой день отмечают 5 мая и все акушерки мира. Международный день акушерок возник в 1987 году во время конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах. Акушерки относятся к категории среднего медицинского персонала, и их не стоит путать с врачами акушерами-гинекологами, имеющих высшее медицинское образование и выполняющих сложные лечебные процедуры. Но и роль акушерок не стоит недооценивать – они помогают беременным и роженицам, берут анализы, могут принимать роды сами или ассистировать врачу, ухаживают за новорожденными. Благодаря заботливым рукам акушерок многие из нас появились на свет. Первый чемпионат мира по дзюдо в Токио прошел 5 мая 1956 года

Первый чемпионат мира по дзюдо прошел в этот день в Токио в 1956 году. В нем участвовал 31 представитель из 21 страны. На первых чемпионатах не было никакого деления на весовые категории, соревнования проходили только среди мужчин. Сейчас дзюдо – олимпийский вид спорта. Всего в мире около 30 миллионов дзюдоистов. Также существует более 200 национальных федераций на пяти континентах во главе с Международной федерацией дзюдо. Этот вид спорта бережно хранит вековые традиции, основанные на древнем самурайском кодексе чести. Дзюдо тренирует не только физическую силу, но и закаляет волю, развивает ум, воспитывает благородство. Первая телевизионная трансляция с вершины Эвереста

Первая телевизионная трансляция с высочайшей точки планеты – вершины горы Эверест – была осуществлена в этот день в 1988 году. По тем временам это был настоящий технологический прорыв. Связь там до сих пор работает с перебоями. Эта высота покорилась человеку не так уж давно – первое успешное восхождение датируется 1953 годом. О сложностях, которые подстерегают альпинистов, снято много фильмов. С 2007 года на вершине имеется спутниковая связь, правда, не очень устойчивая. В 2010 году на Эвересте стал работать высокоскоростной интернет, с 2011-го информацию в Глобальную сеть передает веб-камера Джомолунгмы. 180 лет назад произошел Великий гамбургский пожар

180 лет назад в этот день в Гамбурге произошла одна из самых больших катастроф в истории города – Великий гамбургский пожар. Он уничтожил треть зданий старого города. Пламя от пожара было видно на расстоянии 50 километров. В результате погиб 51 человек, а также сгорело более 1 700 построек и несколько важных общественных зданий. Это вызвало необходимость масштабной реконструкции города, что привело к улучшению инфраструктуры. А высокий спрос на услуги страховых компаний, вызванный последствиями пожара, привел к появлению перестрахования. Исторический парадокс – разного рода катастрофы, будь то войны, эпидемии или пожары, при всем своем негативном значении могут становиться началом положительных перемен. 5 мая – Всемирный день общения