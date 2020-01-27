Прямой эфир

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

27 января 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 27 января дан старт интернациональному, 55-му по счёту «Звёздному походу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе» -1

В музейно-парковом комплексе «Победа» у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, проходит торжественный митинг. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе» -4



Утром благословение участники акции получили во Всехсвятском храме. Проект реализуется Белорусским государственным педагогическим университетом начиная с 1966 года. 

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе» -6

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода храма в честь Всех Святых:
Студенты-звездники 55-й интернациональной акции, посвященной победе, подключаются (и мы подключаемся) к этой республиканской акции 75-летия нашей общей победы. И активно участвуем в становлении всего фонда, артефактов, связанных с нашей историей. Потом они привезут с разных регионов Беларуси землю, которую они собрали, и в общей капсуле мы поместим эту землю сюда. Таким образом труд и деятельность нашего студенчества будет также направлена на созидание жизни храма, жизни государства, жизни нравственности.

Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе» -9

В 2020 году более 300 студентов, включая иностранных, проведут митинги, окажут шефскую помощь ветеранам и возложат цветы к памятникам по всей стране. 

# Студенты # общество # Протоиерей Алексей Васин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько
27 января 2020 10:57

«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»
27 января 2020 10:05

Лоты от разных белорусских знаменитостей. Стартует благотворительный аукцион от «Куфар»

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси
27 января 2020 07:43

Фотоохота на 5 часов. Зимний чемпионат по фотобёрдингу прошёл в Беларуси