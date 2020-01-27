Более 300 студентов примут участие в 55-м «Звёздном походе»

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода храма в честь Всех Святых:

Студенты-звездники 55-й интернациональной акции, посвященной победе, подключаются (и мы подключаемся) к этой республиканской акции 75-летия нашей общей победы. И активно участвуем в становлении всего фонда, артефактов, связанных с нашей историей. Потом они привезут с разных регионов Беларуси землю, которую они собрали, и в общей капсуле мы поместим эту землю сюда. Таким образом труд и деятельность нашего студенчества будет также направлена на созидание жизни храма, жизни государства, жизни нравственности.