«Было поручение вам и правительству». Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК Юрия Сенько

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета. Юрий Сенько проинформировал об итогах деятельности за минувший год и планах на 2020-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается наполняемости доходной части бюджета, то здесь таможенному комитету удалось свою задачу выполнить – 100,5 %. Это более 9 млрд рублей. Перед ведомством задачи стояли по пяти ключевым направлениям, в том числе развитие инфраструктуры. О реализации данных ранее поручений Юрий Сенько доложил Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Об итогах по основным направлениям: выполнили – не выполнили доходную часть бюджета по вашим статьям. Второй вопрос – о формировании доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Вы знаете, о чем идет речь. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство. Было поручение вам и правительству о дополнительных доходах республиканского бюджета. Вам и непосредственно премьер-министру Румасу.

Из всех товаров, которые оформляются на границе, 30% остаются в Беларуси, остальные следуют транзитом. Причём 80 % – в Россию. Для того, чтобы ускорить процесс оформления, наша страна реконструирует пункты пропуска. Финансирование на это идёт из республиканского бюджета, а также помощь международных организаций – Китая и ЕС. В настоящее время, например, завершается модернизация пункта пропуска «Урбаны». До конца предстоит достроить второй пусковой комплекс. За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн тонн товаров.