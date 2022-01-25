Эта студентка из Туркменистана играет на скрипке с 2-го класса. Девушка поделилась, о чём мечтает в творчестве

Когда у вас идет снег, я сразу вспоминаю наши горы. На концертах, которых я выступаю, это мое любимое платье черное. Это мне мама сшила и отправила.

Сельби Мамметсахедова, студентка БГУКИ:

Очень понравилась Масленица. Видела, как люди танцуют, поют, готовят блины.

– А ты умеешь блины делать?

– Да, я умею. День студента мы решили провести на фабрике звезд – университете культуры и искусств. На сцене талантливая скрипачка из Туркменистана. Ее имя Сельби стало счастливым кораблем. Целеустремленная и яркая – в океане музыки с самого детства.

Сельби Мамметсахедова:

Моя сестра училась в Беларуси, она рассказывала, какая страна прекрасная, какие люди хорошие, и у меня тоже появилась мечта отучиться здесь. Мой папа и дедушка поют любительские песни, и у меня тоже появилось желание петь и играть на скрипке. С трех лет я пела, танцевала, на конкурсах всех побеждала. Меня взяли в оркестр где-то во 2-м классе. Я стояла прямо перед дверью и плакала, говорила: можно я буду играть в оркестре?

Родители заложили зернышко, команда профи помогла расцвести. Музыка наполнилась новыми красками, исполнение – мастерством. И даже озноб после родного Балканабада быстро прошел в Синеокой. Сельби Мамметсахедова:

У вас лето очень красивое, нравится ваша природа, чистый воздух. У нас тоже есть плюсы. У нас там дыни, арбузы.

Ольга Немцева, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой народно-инструментальной музыки:

Сельби научилась играть в ансамбле, в оркестре, дирижировать. Помимо всего, у Сельби была масса возможностей ощутить себя настоящей артисткой. На кафедре обучаются студенты из разных стран, каждый из них может ощутить этническое своеобразие других стран. Все это делает нас творческими, добавляет необычайного интереса в обучение и, конечно, отражается на харизме и творческом амплуа.

Сельби стала первой ласточкой среди очников-туркменов на кафедре народно-инструментальной музыки. Углубляется в пары, репетирует в общежитии, по пятницам посещает мечеть. Молитва и знания – залог успеха на сессии. На Каспийских берегах держат кулачки и родители.

Ольга Немцева:

В основном я дружу с белорусами. Есть друзья из своей страны здесь. Мишку они подарили на день рождения. Прихожу, готовлю. Люблю драники с мяском. Из своей кухни я готовлю в основном плов. У нас пять городов в Туркменистане, каждый город по-своему готовит. Благодаря колоритной скрипачке ансамбль ZABAVA-INTERNATIONAL зажег новую искру и обрел поистине международный статус. Белорусско-китайско-туркменский бэнд – лауреат конкурсов как у нас, так и за рубежом. Влюбленные в музыку попадают в самое сердце.

Ольга Немцева:

Мы выступаем не только на концертных площадках Минска. Это могут быть небольшие концерты благотворительной направленности, а могут и крупные выступления в Белорусской государственной филармонии. С туркменской программой гастролировали в Барановичах, Гомеле и недавно ребята вернулись из Бреста, где завоевали диплом лауреата первой степени.

Сергей Оводок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки:

Она занималась вокалом, и я это обнаружил на занятиях по компьютерной аранжировке. Она запела настолько чисто, подхватила интервал в терцию. Все зааплодировали.

И хоть коленки на большой сцене у студентки не дрожат, а в наушниках играют восточные мотивы, в долине ковров другие традиции и законы. Длинные наряды, убранные волосы и благословение на все. Сельби Мамметсахедова:

Я иногда пою с папой. На свадьбах мы пели иностранные песни – французскую, итальянскую. Если замужняя девушка хочет петь, она должна спросить разрешение у своего мужа, а если незамужняя, то у родителей. Если они не разрешают, тогда мы не можем идти против родителей и мужа.

Свои силы студентка мечтает попробовать в популярном вокальном телепроекте, а на родине стать частью симфонического оркестра. С такой школой все возможно. Ольга Немцева:

Наши студенты могут быть востребованы как в сфере педагогической деятельности, в области сольного исполнительства. Но самое главное, что наши студенты обучаются руководству оркестром и ансамблем.