2000 человек по видеосвязи. В Минске прошла диалоговая площадка по изменениям в Конституцию

Новости Беларуси. Белорусы продолжают обсуждать обновленную Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалоговая площадка 25 января объединила 350 представителей Белкоопсоюза. К разговору также присоединились 2 000 человек по видеосвязи. Самыми обсуждаемыми вопросами стали сохранение социальной направленности государства, вопросы исторической правды, перераспределение полномочий органов власти, функции Всебелорусского народного собрания.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы прежде всего видим высокую активность граждан. Если на первом этапе за шесть месяцев сбора предложений, с октября по март 2021 года, было внесено свыше 6 000 предложений, то за неполный месяц с 27 декабря по 20 января было внесено около 9 000. Это говорит о том, что активность наших граждан, интерес их к этим реформам конституционным растет. В результате таких диалоговых площадок действительно вырабатывается общая позиция, и это приводит к единению нации.