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2000 человек по видеосвязи. В Минске прошла диалоговая площадка по изменениям в Конституцию

25 января 2022 12:32
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают обсуждать обновленную Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

2000 человек по видеосвязи. В Минске прошла диалоговая площадка по изменениям в Конституцию-1

Диалоговая площадка 25 января объединила 350 представителей Белкоопсоюза. К разговору также присоединились 2 000 человек по видеосвязи. Самыми обсуждаемыми вопросами стали сохранение социальной направленности государства, вопросы исторической правды, перераспределение полномочий органов власти, функции Всебелорусского народного собрания.  

2000 человек по видеосвязи. В Минске прошла диалоговая площадка по изменениям в Конституцию-4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы прежде всего видим высокую активность граждан. Если на первом этапе за шесть месяцев сбора предложений, с октября по март 2021 года, было внесено свыше 6 000 предложений, то за неполный месяц с 27 декабря по 20 января было внесено около 9 000. Это говорит о том, что активность наших граждан, интерес их к этим реформам конституционным растет. В результате таких диалоговых площадок действительно вырабатывается общая позиция, и это приводит к единению нации.  

2000 человек по видеосвязи. В Минске прошла диалоговая площадка по изменениям в Конституцию-7

Алексей Макаревич, первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза:  
Изменения в Конституцию – это действительно сегодня реалии времени, это то, к чему сегодня пришло наше государство. Конституции предыдущей уже достаточно времени, она свою функцию основную выполнила. Сегодня реалии времени уже меняются. Однозначно голосовать пойду, члены моей семьи тоже всегда участвуют в таких мероприятиях, потому что мнение каждого очень важно.  

Обсуждение проходит и на просторах сети Интернет, также работа продолжается в 150 общественных приемных по всей стране.  

# Конституция # общество # Валентин Семеняко # Алексей Макаревич # Фотофакт

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