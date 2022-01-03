Прощание с Василием Шаранговичем пройдёт 3 января в главном столичном православном храме

Новости Беларуси. 3 января в кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске простятся с народным художником Беларуси Василием Шаранговичем. Уроженец живописного мядельского края скончался на 83-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессор, лауреат государственной премии Беларуси, ректор Академии искусств – вот краткий словесный портрет его жизненного наследия. А в творчестве он известен прежде всего своими иллюстрациями к книгам Якуба Коласа и Янки Купалы. Прощание с Василием Шаранговичем пройдет в главном столичном православном храме с 11:00 до 13:00.