Перед православным Рождеством белорусам досрочно выплатят пенсии

Новости Беларуси. Нынешняя рабочая неделя для белорусов будет короче обычной. В пятницу, 7 января, православные верующие отметят Рождество. Этот день – официальный выходной для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим изменения будут в графике работы транспорта, учреждений здравоохранения, отделений связи, которые досрочно производят выплаты пенсий.

От мирской суеты в эти дни призывает отвлечься церковь. Ведь пост, который предшествует празднику, становится более строгим, а в последний его день пищу принимают не раньше, чем на востоке появится первая звезда, которая и возвестит о рождении Спасителя. 12 дней, следующих после 7 января, называются Святыми днями, или Святками.