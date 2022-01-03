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Перед православным Рождеством белорусам досрочно выплатят пенсии

03 января 2022 06:16
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Новости Беларуси. Нынешняя рабочая неделя для белорусов будет короче обычной. В пятницу, 7 января, православные верующие отметят Рождество. Этот день – официальный выходной для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед православным Рождеством белорусам досрочно выплатят пенсии-1

В связи с этим изменения будут в графике работы транспорта, учреждений здравоохранения, отделений связи, которые досрочно производят выплаты пенсий.

Перед православным Рождеством белорусам досрочно выплатят пенсии-4

От мирской суеты в эти дни призывает отвлечься церковь. Ведь пост, который предшествует празднику, становится более строгим, а в последний его день пищу принимают не раньше, чем на востоке появится первая звезда, которая и возвестит о рождении Спасителя. 12 дней, следующих после 7 января, называются Святыми днями, или Святками.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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