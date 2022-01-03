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Как проходит обсуждение проекта изменений в Конституцию в Беларуси?

03 января 2022 06:16
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Новости Беларуси. Беларусь обсуждает проект поправок в Конституцию и готовится к референдуму. Механизм совершенствования государственного строительства, запущенный более пяти лет назад, подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как проходит обсуждение проекта изменений в Конституцию в Беларуси?-1

Еще в октябре 2016-го Президент, обращаясь к новому Национальному собранию, заявил, что не исключает возможности корректировки Конституции в соответствии с требованиями времени. И вот оно настало. Именно сейчас необходимо воспрепятствовать иностранному вмешательству в политическую систему Беларуси. В этом уверены и в аналитической среде.  

Как проходит обсуждение проекта изменений в Конституцию в Беларуси?-4

К обсуждению документа уже присоединились тысячи человек. Их мнения аккумулирует Национальный центр правовой информации.  

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? – читайте здесь.   

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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