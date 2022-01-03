Как проходит обсуждение проекта изменений в Конституцию в Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь обсуждает проект поправок в Конституцию и готовится к референдуму. Механизм совершенствования государственного строительства, запущенный более пяти лет назад, подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в октябре 2016-го Президент, обращаясь к новому Национальному собранию, заявил, что не исключает возможности корректировки Конституции в соответствии с требованиями времени. И вот оно настало. Именно сейчас необходимо воспрепятствовать иностранному вмешательству в политическую систему Беларуси. В этом уверены и в аналитической среде.