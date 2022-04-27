«Мы полетели в Чернобыль». Что рассказал ликвидатор аварии минским школьникам?

Новости Беларуси. В знак памяти о людях, которые ликвидировали крупнейшую ядерную техногенную катастрофу. Свидетеля тех непростых событий, произошедших 26 апреля 1986 года, пригласили в одну из столичных школ. Вячеслав Парамонов тогда принимал непосредственное участие в минимизации последствий аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Парамонов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Мы полетели в Чернобыль искать площадку, где можно было захоронить такое количество вертолетов. Это десять вертолетов Ми-26, три вертолета Ми-6 и четыре вертолета Ми-24ХР. Мы полетели, в первый раз полетели, не нашли площадку, на третий раз мы нашли площадку в 30-километровой зоне на территории Украины, называется она Рассоха. И потом туда в 90-м году эти вертолеты все грязные перебазировали.