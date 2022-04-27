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«Мы полетели в Чернобыль». Что рассказал ликвидатор аварии минским школьникам?

27 апреля 2022 09:10
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Новости Беларуси. В знак памяти о людях, которые ликвидировали крупнейшую ядерную техногенную катастрофу. Свидетеля тех непростых событий, произошедших 26 апреля 1986 года, пригласили в одну из столичных школ. Вячеслав Парамонов тогда принимал непосредственное участие в минимизации последствий аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы полетели в Чернобыль». Что рассказал ликвидатор аварии минским школьникам?-1

Вячеслав Парамонов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Мы полетели в Чернобыль искать площадку, где можно было захоронить такое количество вертолетов. Это десять вертолетов Ми-26, три вертолета Ми-6 и четыре вертолета Ми-24ХР. Мы полетели, в первый раз полетели, не нашли площадку, на третий раз мы нашли площадку в 30-километровой зоне на территории Украины, называется она Рассоха. И потом туда в 90-м году эти вертолеты все грязные перебазировали.

«Мы полетели в Чернобыль». Что рассказал ликвидатор аварии минским школьникам?-4

Гостевой урок прошел в форме диалога. Несмотря на то, что все случилось 36 лет назад, появляются все новые факты той ядерной весны, от которой более всего пострадала территории именно Беларуси.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Вячеслав Парамонов # Фотофакт

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