Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить

Новости Беларуси. В Минске презентовали новый дилерский центр марки Geely. Он расположился на улице Орловской и построен в соответствии со всеми корпоративными требованиями марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь потенциальные покупатели могут воочию оценить новые модели белорусского завода «БелДжи».

В шоуруме уже доступны несколько версий кроссовера Atlas. Напоминаем, первый серийный экземпляр Geely Atlas сошел с конвейера в середине ноября, а примерный объем их производства до конца 2017 года составит свыше 1500 машин. Предполагается, что в 2018 с конвейера сойдет 25 тысяч автомобилей.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:

Первая модель «Джили Атлас», которую месяц назад открыли на нашем предприятии. Началось серийное производство, и это первая партия машин, которые мы уже собрали. Системы комплектации модели «Атлас» присутствуют на сегодняшний день.