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Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить

15 декабря 2017 18:31
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Новости Беларуси. В Минске презентовали новый дилерский центр марки Geely. Он расположился на улице Орловской и построен в соответствии со всеми корпоративными требованиями марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь потенциальные покупатели могут воочию оценить новые модели белорусского завода «БелДжи».

Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить-1

В шоуруме уже доступны несколько версий кроссовера Atlas. Напоминаем, первый серийный экземпляр Geely Atlas сошел с конвейера в середине ноября, а примерный объем их производства до конца 2017 года составит свыше 1500 машин.

Предполагается, что в 2018 с конвейера сойдет 25 тысяч автомобилей.

Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить-4

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «БелДжи»:
Первая модель «Джили Атлас», которую месяц назад открыли на нашем предприятии. Началось серийное производство, и это первая партия машин, которые мы уже собрали. Системы комплектации модели «Атлас» присутствуют на сегодняшний день.

Официальный дилерский центр Geely в Минске: где расположен и что в нем уже можно купить-7

Цены на Geely Atlas станут известны на следующей неделе, старт продаж запланирован на январь-февраль.

Напоминаем: в настоящее время готовится проект указа, направленного на стимулирование продаж отечественного автомобиля.

# общество # Автомобилестроение в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Батраков

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