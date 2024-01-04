Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Беларуси

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Только в Бресте около 300 коммунальщиков и 18 пескоразбрасывателей ликвидируют последствия непогоды. На регион распространилась теплая воздушная масса, тогда как на большей части территории страны ощущается влияние арктического циклона с центром над Польшей. Температурный минимум в четверг ожидается по востоку Витебской и Могилевской областей – до -16 градусов.