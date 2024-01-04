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Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Беларуси

04 января 2024 07:43
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Налипание мокрого снега и гололед. Сложные погодные условия отмечаются по юго-западу Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Беларуси-1

 

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Только в Бресте около 300 коммунальщиков и 18 пескоразбрасывателей ликвидируют последствия непогоды. На регион распространилась теплая воздушная масса, тогда как на большей части территории страны ощущается влияние арктического циклона с центром над Польшей. Температурный минимум в четверг ожидается по востоку Витебской и Могилевской областей – до -16 градусов.

# Погода в Беларуси # общество

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