В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий

Первая в новом году электронная ярмарка вакансий состоится сегодня, 4 января, в Минске. Варианты трудоустройства доступны на специализированном портале Государственной службы занятости. Их предлагает профильный комитет Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соискатели могут ознакомиться с условиями труда, задать вопросы, отправить резюме и получить приглашение на собеседование. В мероприятии примут участие несколько предприятий и организаций. Всего представлены более 3 тысяч свободных рабочих мест. По данным на конец ноября, за содействием в трудоустройстве в Государственную службу занятости в целом по стране обратилось около 143 тысяч человек. На постоянной основе трудоустроено 122,5 тысячи, многие направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.