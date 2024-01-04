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В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий

04 января 2024 07:16
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Первая в новом году электронная ярмарка вакансий состоится сегодня, 4 января, в Минске. Варианты трудоустройства доступны на специализированном портале Государственной службы занятости. Их предлагает профильный комитет Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий-1

Соискатели могут ознакомиться с условиями труда, задать вопросы, отправить резюме и получить приглашение на собеседование. В мероприятии примут участие несколько предприятий и организаций. Всего представлены более 3 тысяч свободных рабочих мест. По данным на конец ноября, за содействием в трудоустройстве в Государственную службу занятости в целом по стране обратилось около 143 тысяч человек. На постоянной основе трудоустроено 122,5 тысячи, многие направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

# Трудоустройство # общество # Работа в Беларуси # общество

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