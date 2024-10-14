Эта готика – единственная на территории Беларуси! Храму в деревне Мурованка исполнилось 500 лет

В программе «Прикосноение к свету» на СТВ в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Гродненской области встретились с его настоятелем – иереем Олегом Засимом.

Иерей Олег Засим, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района:

Наверное, все. Готика у нас над головой – единственная на территории Беларуси. Есть что-то похожее, но все это отдаленно. А именно у нас она сохранилась в том первозданном виде, как когда-то строилась именно в Западной Европе. Храм строился православным, но из-за унии 1596 года он стал униатским.

Олег Лепешенков:

Много ли гостей посещает ваш храм?

Иерей Олег Засим:

Приезжают, слава богу, и туристы, и паломники. Паломники, к сожалению, меньше. Туристов много. В прошлом году мы получили одну из грамот в национальном агентстве по туризму. В первую очередь это удалось из-за того, что посещаемость у нас на самом деле очень большая, в прошлом году было 13 тысяч, в этом – еще больше. Едут, конечно, и белорусы.