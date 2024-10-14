Командиры мехбригад и батальонов сдают нормативы по вождению боевых машин и стрельбе

Контрольные занятия с командирами батальонов, мехбригад, их заместителями, а также представителями 72-го гвардейского Объединенного учебного центра и Военной академии проходят на 230-м общевойсковом полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания носят комплексный характер: сначала офицеры получили военную технику и вооружение, затем им необходимо было своими руками подготовить и привести их в боевую готовность. Сегодня пришло время испытаний. Командиры сдают нормативы по вождению танка и БМП, стрельбе из них, а также выполняют различные упражнения из стрелкового оружия.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:

Нам очень важно сделать этот контрольный срез, потому что принцип «делай как я» очень важен в обучении. Кто, как не командир, который может личным примером показать, может в последующем обучить и, самое главное, воодушевить свой личный состав на высокие результаты в боевой подготовке.