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Командиры мехбригад и батальонов сдают нормативы по вождению боевых машин и стрельбе

14 октября 2024 11:29
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Контрольные занятия с командирами батальонов, мехбригад, их заместителями, а также представителями 72-го гвардейского Объединенного учебного центра и Военной академии проходят на 230-м общевойсковом полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командиры мехбригад и батальонов сдают нормативы по вождению боевых машин и стрельбе-2

Испытания носят комплексный характер: сначала офицеры получили военную технику и вооружение, затем им необходимо было своими руками подготовить и привести их в боевую готовность. Сегодня пришло время испытаний. Командиры сдают нормативы по вождению танка и БМП, стрельбе из них, а также выполняют различные упражнения из стрелкового оружия.

Командиры мехбригад и батальонов сдают нормативы по вождению боевых машин и стрельбе-4

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:
Нам очень важно сделать этот контрольный срез, потому что принцип «делай как я» очень важен в обучении. Кто, как не командир, который может личным примером показать, может в последующем обучить и, самое главное, воодушевить свой личный состав на высокие результаты в боевой подготовке.

Командиры мехбригад и батальонов сдают нормативы по вождению боевых машин и стрельбе-6

Как отметил начальник главного управления боевой подготовки, занятия показывают, что в соединениях и воинских частях командирами проделана огромная работа. Поскольку они являются носителями знаний и опыта, крайне важно, чтобы они передавали его офицерам младшего звена.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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