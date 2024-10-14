В Гродно освоили выпуск инновационной антистатической пряжи

Выпуск инновационной антистатической пряжи освоили в Гродно. Ее используют при пошиве спецодежды для работников нефтехимической и газовой промышленности, которые трудятся в газо- и взрывоопасной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пряжу добавлен антистатик, представляющий собой металлическое волокно из нержавеющей стали. Ткани из таких волокон не позволяют электричеству скапливаться на поверхности одежды, а распределяют его по нитям костюма, исключая причину возникновения любой искры, которая может привести к взрыву. Таким образом, спецодежда позволяет рабочим выполнять свои обязанности, при этом не подвергаясь опасности.

Татьяна Синевич, главный технолог предприятия по производству пряжи, котонизированного льноволокна и швейных ниток:

Это такие виды пряж, следующих сырьевых составов: хлопок-антистатик, полиэфир-антистатик, пряжи из метапароарамидных волокон с антистатиком. Процентное содержание антистатика в пряже составляет от одного до десяти процентов. Добавление металлического волокна в пряжу позволяет увеличить ее электропроводность для предотвращения накопления статического электричества. Это пряжа специального назначения.