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В Гродно освоили выпуск инновационной антистатической пряжи

14 октября 2024 10:51
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Выпуск инновационной антистатической пряжи освоили в Гродно. Ее используют при пошиве спецодежды для работников нефтехимической и газовой промышленности, которые трудятся в газо- и взрывоопасной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно освоили выпуск инновационной антистатической пряжи-2

В пряжу добавлен антистатик, представляющий собой металлическое волокно из нержавеющей стали. Ткани из таких волокон не позволяют электричеству скапливаться на поверхности одежды, а распределяют его по нитям костюма, исключая причину возникновения любой искры, которая может привести к взрыву. Таким образом, спецодежда позволяет рабочим выполнять свои обязанности, при этом не подвергаясь опасности.

В Гродно освоили выпуск инновационной антистатической пряжи-4

Татьяна Синевич, главный технолог предприятия по производству пряжи, котонизированного льноволокна и швейных ниток:
Это такие виды пряж, следующих сырьевых составов: хлопок-антистатик, полиэфир-антистатик, пряжи из метапароарамидных волокон с антистатиком. Процентное содержание антистатика в пряже составляет от одного до десяти процентов. Добавление металлического волокна в пряжу позволяет увеличить ее электропроводность для предотвращения накопления статического электричества. Это пряжа специального назначения.

В Гродно освоили выпуск инновационной антистатической пряжи-6

Для гродненского производителя такая технология достаточно новая. Чтобы освоить выпуск антистатической пряжи, пришлось дозакупить комплектующие и переобучить специалистов. В этом существенно помогли сотрудники Витебского университета. Спросом продукция пользуется не только в Беларуси. Пряжу поставляют как для отечественных, так и для российских ткацких фабрик. Ориентировочно – до 20 тонн сырья в год. В перспективе – разработка разнообразной инновационной продукции. В частности, увеличение ассортимента пряжи с содержанием льна, бамбука и синтетических волокон специального назначения.

# Предприятия Беларуси

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