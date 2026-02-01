Польша травит ядовитыми выбросами! Почему в стране нечем дышать и кто виноват?

Аномальные морозы стали испытанием для наших западных соседей. Польша задыхается от смога угольных котлов. А виной всему – угольные котлы. Нормы превышены в десятки раз. В среднем польское домохозяйство сжигает 3-4 тонны угля за зиму, но из-за морозов тепла хотелось больше и котлы начали топить интенсивнее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

В Польше постепенно переходят на другие виды топлива, но это не так просто. В этой стране самое дорогое электричество в ЕС. Про газ вообще молчу. Это отдельная тема. Так что приходится экономить. Но какой ценой и за что топят местные чиновники, разбиралась Елизавета Жилач.

Месяц в Кракове. Смотрите. Это все в наших легких. Посмотрите на этот черный уголь. И этим жители Польши дышат каждый раз, когда в страну приходят морозы. Вместе с ними – густая дымка, которая окутывает без исключения всю страну. Метеорологи фиксируют все более пугающие данные: загрязнение воздуха в Варшаве и Кракове превышает норму в 10 раз. В отдельные дни из-за смога концентрация токсичных частиц зашкаливает – 180 микрограммов на кубометр, когда допустимо только 15.

Мы выходим только на минутку, потому даже собаке плохо дышится, воздух отвратительный.

Дышать очень тяжело. Особенно по утрам, когда в домах начинают топить печи. Причина смога – 3 миллиона домашних «коптилок». Эти старые угольные котлы – вынужденная мера местных, чтобы хоть как-то обогреться в крепкий минус. В Польше одни из самых высоких в ЕС тарифов на электроэнергию. Коммунальные платежи за, например, городскую квартиру достигают 300-400 евро. Единственный доступный для многих вид топлива – тот самый уголь.

Петр Сергей, пресс-секретарь НПО «Польская смоговая тревога»:

Достаточно, чтобы в нашем городе было 500 таких печек. Этого уже хватит, чтобы при безветренной погоде воздух не годился для дыхания. Образуется так называемая погодная «крышка». Теплые слои атмосферы не дают смогу рассеяться. Для миллионов поляков датчик качества воздуха в смартфоне стал главным советчиком в вопросах выживания. Жители ловят те нечастые моменты, когда дымка спадает, чтобы банально выйти из дома или открыть окна. Чаще всего это происходит в середине дня.

Мы пользуемся приложением. Когда индикатор зеленый, выходим на улицу. Когда желтый, стоит ограничить эту активность 15-30 минутами. Если индикатор красный и нормы сильно превышены, тогда мы остаемся дома. Активность на свежем воздухе теряет оздоровительный смысл. О здоровье с таким экологическим статусом речи идти не может. Ежегодно едкий туман, подсчитали эксперты, уносит жизни более 46 тысяч человек. Однако польские власти решать проблему не спешат. При том, что в стране существует масштабная государственная программа «Чистый воздух» с бюджетом в 25 миллиардов евро. Она направленна на замену старых угольных котлов в домах, но проект откровенно буксует, иногда по финансовым причинам, иногда из-за бюрократических проволочек. Петр Сергей:

Первоначально на программу поступило 280 тысяч заявок. Люди хотели модернизировать отопление и утеплить жилье. Однако после ее приостановки из-за кризиса и последующего перезапуска интерес угас: новых обращений стало меньше в пять раз.