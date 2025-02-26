В некоторых районах Беларуси 26 февраля ожидается до +10 градусов

Ночью – мороз, а потом солнце, потепление, и день становится чудесным. Календарная зима близится к окончанию, а синоптики радуют теплыми прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В темное время суток столбик термометра опускался до -16 градусов, а в дневные часы воздух прогреется в отдельных регионах до +10 градусов. В Беларуси 26 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. А любителям зимней рыбалки важно не забывать, что лед становится ненадежным.