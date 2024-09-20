Эта белоруска уже более 40 лет работает водителем троллейбуса и получила звание «Минчанин года». Вот её история

Галина Еворовская водитель троллейбуса шестого разряда первого класса. Таких профессионалов в городе немного. Уже более 40 лет она предана любимому делу. Каждая ее смена начинается в 5 утра с проверки готовности транспорта к выезду, только потом выходит на маршрут. Ежедневно в дороге полторы сотни километров. К такому ритку и графику привыкла, ведь вождение для нее в удовольствие. В профессию Галина пришла в 22 года случайно и ни разу не пожалела о своем выборе.

Галина Еворовская, водитель троллейбуса филиала «Троллейбусный парк №3»:

Села к какой-то женщине и увидела, как это любопытно, все едешь. В пять часов, когда выезжаешь, никого нет, тишина, дождик небольшой идет, стучит по твоим стеклам, какое ты удовольствие получаешь. Весь Минск спит, а ты нужен для людей.

В троллейбусном парке Галина Ивановна не только нашла дело всей своей жизни, но и встретила любовь, а профессия водителя стала призванием семьи.