Президент поздравил белорусских таможенников с профессиональным праздником

От должного выполнения ряда важнейших государственных задач, поставленных перед белорусской таможенной службой, во многом зависит экономическая безопасность и стабильность развития Беларуси. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Устойчивое пополнение республиканского бюджета, эффективная борьба с контрабандой, создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий играют важную роль для сохранения темпов экономического роста в государстве. Работа на опережение, правильный прогноз ситуации и комплексные решения, принимаемые в ответ на недружественные шаги сопредельных государств, позволяют нам сегодня защитить внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу наших предприятий и транспортную логистику.

Александр Лукашенко выразил отдельную благодарность ветеранам, чей накопленный опыт и знания позволяют молодым сотрудникам эффективно выполнять поставленные задачи.