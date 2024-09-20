Снижает тревожность и страх у пациентов во время обследований. Врач рассказала о седации

Седация – это очень деликатная медицинская процедура, предназначенная для снижения тревожности, страха и напряжения у пациента до или во время обследований или медицинских вмешательств.

Наталия Гридюшко, врач-анестезиолог клиники «Мерси»:

Седация – это состояние полудрема, которое достигается введением ненаркотических препаратов. Подразумевает исчезновение паники, страха и изменения интенсивностей болей. Что касается показаний седации, первое – это страх пациента. Второе – это низкий порог болевой чувствительности и высокий рвотный рефлекс при эндоскопических манипуляциях.

Седация оказывает успокаивающее воздействие на организм, она помогает пациенту расслабиться и убрать барьеры, связанные со страхом перед медицинскими процедурами. Существует несколько форм седации: минимальная, средняя и глубокая.

Наталия Гридюшко:

Минимальная, то есть когда у нас полностью идет контакт речевой с пациентом, если мы просим что-то его сделать, может быть немного нарушена координация движений. Умеренная – это когда хватает не только речевого контакта, но и необходима тактильная стимуляция. Когда дотронешься до него, тогда он тоже отвечает полностью на наши вопросы. Глубокая – это когда у пациента идет угнетение сознания, он спит, добудиться его можно с помощью болевой стимуляции.