Снижает тревожность и страх у пациентов во время обследований. Врач рассказала о седации

Седация – это очень деликатная медицинская процедура, предназначенная для снижения тревожности, страха и напряжения у пациента до или во время обследований или медицинских вмешательств.
Седация – это очень деликатная медицинская процедура, предназначенная для снижения тревожности, страха и напряжения у пациента до или во время обследований или медицинских вмешательств.
Наталия Гридюшко, врач-анестезиолог клиники «Мерси»:
Седация – это состояние полудрема, которое достигается введением ненаркотических препаратов. Подразумевает исчезновение паники, страха и изменения интенсивностей болей. Что касается показаний седации, первое – это страх пациента. Второе – это низкий порог болевой чувствительности и высокий рвотный рефлекс при эндоскопических манипуляциях.
Седация оказывает успокаивающее воздействие на организм, она помогает пациенту расслабиться и убрать барьеры, связанные со страхом перед медицинскими процедурами. Существует несколько форм седации: минимальная, средняя и глубокая.
Наталия Гридюшко:
Минимальная, то есть когда у нас полностью идет контакт речевой с пациентом, если мы просим что-то его сделать, может быть немного нарушена координация движений. Умеренная – это когда хватает не только речевого контакта, но и необходима тактильная стимуляция. Когда дотронешься до него, тогда он тоже отвечает полностью на наши вопросы. Глубокая – это когда у пациента идет угнетение сознания, он спит, добудиться его можно с помощью болевой стимуляции.
Обычно седацию применяют для кратковременных манипуляций. Для лечения или имплантации зубов, эндоскопических процедур, таких как ЭГДС, или колоноскопии, или малоинвазивных манипуляций под рентген-контролем. Также под седацией возможно выполнение кратковременных операций, при которых необходимо выключение сознания буквально на 10-15 минут.
Наталия Гридюшко:
Любое введение препаратов требует определенной подготовки. Это значит, что пациент должен прийти натощак, желудок должен быть пустым. При подготовке необходимо сдать определенные анализы в зависимости от вмешательств. Допустим, в стоматологии, в эндоскопии хватает общего анализа крови, мочи. У пациентов старше 40 лет – электрокардиограмма. Если есть какие-то хронические заболевания, то обязательна консультация терапевта.
Седация – это безопасная процедура, которая помогает сделать медицинское вмешательство комфортным. Она контролируется опытными специалистами и обеспечивает безопасность пациента на протяжении всего процесса.
Наталия Гридюшко:
Основным отличием седации от наркоза является то, что мы только успокаиваем пациента седацией, но не обезболивает, потому что препараты, которые вводятся во время седации, ненаркотические. Боль можно убрать во время наркоза.
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