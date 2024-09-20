Почему возникает острый ринит и как его вылечить? Вот несколько советов от медика

Острый ринит – это воспалительное заболевание, которое затрагивает слизистую оболочку носа. Чаще всего острый ринит вызывается вирусами, такими как риновирус или коронавирус, но также может быть вызван аллергическими реакциями на пыльцу, пыль или другие аллергены. Симптомы острого ринита включают в себя заложенность носа, насморк, кашель, чихание, красноту и зуд в носу, а также головные боли и ухудшение обоняния.

Василиса Ленько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Острый ринит чаще всего возникает в осенне-зимний период, когда идет пик респираторных заболеваний, слизистая полости носа участвует в патологическом процессе.

Осложнениями ринита могут быть синусит, острые или хронические инфекции уха, отиты, астма или рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей.

Василиса Ленько:

Оториноларинголог осматривает у пациента не только полость носа, но и уши, рот, носоглотку, глотку, принимает решение о необходимости проведения специализированного лечения. При необходимости проводятся дополнительные методы исследования: рентгенограмма придаточных пазух носа, тимпанометрия, задняя риноскопия, ларингоскопия.

Лечение острого ринита направлено на облегчение симптомов и борьбу с причиной заболевания. Важными аспектами лечения являются также увлажнение воздуха в помещении и избегание контакта с аллергенами.

Василиса Ленько:

При первых симптомах заболевания пациента рекомендовано принимать противовирусные препараты. По нашему риниту мы всегда рекомендуем в первые дни использовать сосудосуживающие спреи в нос. Возможно применение еще и ингаляций с физраствором, добавляем и антигистаминные препараты. Очень хорошо работает магнитолазеротерапия, магнитотерапия, УФО. Это те, которые мы можем назначать в острый период.