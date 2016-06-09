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Беларусь первой в Европе добилась прекращения передачи ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку

09 июня 2016 15:50
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Новости Беларуси. Инфекция, которой можно управлять. Беларусь первой в Европе добилась прекращения передачи ВИЧ и сифилиса от матери к ребенку. Соответствующее свидетельство Всемирной организации здравоохранения постоянному представителю Беларуси в ООН вручили в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Это достижение носит поистине исторический характер в области здравоохранения. Ведь сегодня подобное удостоверение, помимо Беларуси, есть лишь у двух стран в мире: у Кубы и Тайланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Курлович, заместитель директора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя»:
У нас практически все женщины состоят на диспансерном учете в консультации, все исследуются на ВИЧ-инфекцию дважды во время беременности. И, таким образом, это позволяет у большинства женщин выявить ВИЧ-инфекцию и провести антивирусную профилактику, которая снижает до минимума передачу ВИЧ-инфекции. Учитывая, что в нашей стране организация оказания медицинской помощи налажена очень хорошо, это позволило нам добиться хороших результатов.

# общество # ВИЧ/СПИД # Иван Курлович

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