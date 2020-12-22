Прямой эфир

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?

22 декабря 2020 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многие из свадебных обрядов прошлого сохранились и сейчас. Все так же невесте снимают фату, все так же молодые проходят под рушником, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И все так же платье девушки обычно белое, как символ чистоты и невинности. Однако за столько лет мода, конечно, внесла свои коррективы. О понятии классического свадебного платья и новых веяниях.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Свадебная мода прошлого, конечно, повлияла на то, какие платья невесты выбирают теперь. И хотя подход к изготовлению нарядов практически полностью изменился, некоторые элементы сохранились. И заменять их не планируют. Иначе потеряется сама атмосфера свадебного костюма.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-4

Например, неизменным остается цвет и общий силуэт платья. Оно обязательно должно сделать невесту особенной, подчеркнуть важность дня. В классическом варианте свадебное платье может быть как пышным, так и нет. Но акцент в вышивке и украшениях обязательно будет сделан на лиф. Наряд обязательно в пол, летящий и струящийся. Это сделано не случайно.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-7

Лия Козловская, свадебный фотограф:
Классическое платье может быть объемным, а может быть более утонченным, более плавным. Но если говорим именно о свадебных платьях, то есть подчеркнутая линия талии. Это всегда присуще именно классическому платью.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-10

Оно состоит из корсета и юбки, то есть пышная она будет или нет – это уже другой вопрос, но талия всегда будет подчеркнута. Платье принцессы, которое очень летящее, пышное, тоже характеризуется именно четким корсетом. Оно может быть расшито, может быть гладкое. Но именно линия талии должна быть в классическом платье всегда.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-13

Некоторые невесты могут выбрать себе наряд за несколько недель до свадьбы, а некоторые начинают выбирать платье за год до торжества. В этом плане все случаи уникальны. Впрочем, сейчас свадьба отдаляется от строгих традиций, которые были в почете раньше. На смену сценарию приходит своего рода импровизация. Это отражается и на нарядах.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-16

Если одни девушки мечтают о платье принцессы, то другие выбирают более смелое воплощение образа. В свадебном салоне отмечают, что сейчас в приоритете самовыражение. Каждая стремится показать индивидуальность и при этом быть не только красивой, но и провести день с комфортом. Поэтому в последнее время наряд стали дополнять множеством необычных для него элементов.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-19

Лия Козловская:
Сейчас, я думаю, невесты предпочитают выглядеть так, как они себя чувствуют. То есть нет такого, чтобы невесты покупали какой-то конкретный фасон. Пару лет назад еще были такие сезоны свадебные. Допустим, этот сезон в стиле Гэтсби был, были минималистичные, классические платья. Как правило, именно в эти годы покупали часто в таком стиле платья. Сейчас нет. Сейчас настолько разные: от брючного костюма до мини-платья. Очень разные.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-22

Невесты стали предпочитать удобство. Обувь такая специфическая, поверх пальто, пиджак, кожаная куртка (косуха). Бижутерия, понятно, тоже различная: от минимализма до достаточно массивных, брутальных вещей. И, конечно, образ: макияж красивый. От нюдового до ярких акцентов, как смоки-айс. И прическа: от обычных классических локонов, будто она естественная, до сложных причесок.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-25

Если присмотреться внимательнее, то можно понять, что постепенно в моду возвращаются и элементы народного стиля. Например, длинная фата или те же цветы, которыми расшивают лиф. А в следующем году на невестах можно будет увидеть и аналог тех самых ярких Морочанских лент под фатой. Все потому, что в моду входят легкие свадебные накидки. Впрочем, это далеко не единственное, чем невест будут удивлять в 2021.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-28

Лия Козловская:
Корсет полупрозрачный, объемные рукава и ткань с глиттером. Что характерно для платьев более современных – это именно материал, если раньше фасону отдавалось внимание, то сейчас именно за счет материала. Сейчас очень большое разнообразие тканей: от крепа, атласа до фатина, сетки. Абсолютно разнообразные.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-31

Цвета раньше были белые, нюдовые, сейчас может быть и алое свадебное платье, синее. Абсолютно разные оттенки. Объемные 3D-цветы на платьях, ткань с глиттером, более невесомое кружево. Сейчас будет очень модно длинная в пол накидка. Это один из основных трендов настоящего года.

В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?-34

Свадьба была и остается важным днем в жизни каждой семьи. Именно с нее начинается отсчет совместной жизни. Поэтому всем хочется, чтобы день действительно запомнился. Свадебный наряд играет здесь особую роль, ведь испокон веков по костюму можно было много чего сказать о человеке. Богатый ли у него род, из каких краев и даже чем занимается. В узорах ткани знающие люди видели отражение настоящей истории. Поэтому важно сохранить и приумножить эту историю, чтобы на ее основе строить что-то новое. 

Особенный второй день и «перерождение» невесты. Рассказываем про самобытные свадебные обряды (читайте далее).

# Свадьба # общество # Лия Козловская # Анастасия Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев: «Наша общая цель – чтобы молодёжь была максимально задействована в нашей стране»
22 декабря 2020 10:37

Владимир Кухарев: «Наша общая цель – чтобы молодёжь была максимально задействована в нашей стране»

Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»
22 декабря 2020 10:35

Президент Беларуси: «Хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной»

«Когда здесь твои корни, твоя душа не может находиться где-то в другом месте». Екатерина Забенько. Анонс программы «В людях»
22 декабря 2020 09:31

«Когда здесь твои корни, твоя душа не может находиться где-то в другом месте». Екатерина Забенько. Анонс программы «В людях»