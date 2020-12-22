В моду входят лёгкие накидки. Как со временем поменялись свадебные обряды и что переняли невесты из древности?

Новости Беларуси. Многие из свадебных обрядов прошлого сохранились и сейчас. Все так же невесте снимают фату, все так же молодые проходят под рушником, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. И все так же платье девушки обычно белое, как символ чистоты и невинности. Однако за столько лет мода, конечно, внесла свои коррективы. О понятии классического свадебного платья и новых веяниях.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Свадебная мода прошлого, конечно, повлияла на то, какие платья невесты выбирают теперь. И хотя подход к изготовлению нарядов практически полностью изменился, некоторые элементы сохранились. И заменять их не планируют. Иначе потеряется сама атмосфера свадебного костюма.

Например, неизменным остается цвет и общий силуэт платья. Оно обязательно должно сделать невесту особенной, подчеркнуть важность дня. В классическом варианте свадебное платье может быть как пышным, так и нет. Но акцент в вышивке и украшениях обязательно будет сделан на лиф. Наряд обязательно в пол, летящий и струящийся. Это сделано не случайно.

Лия Козловская, свадебный фотограф:

Классическое платье может быть объемным, а может быть более утонченным, более плавным. Но если говорим именно о свадебных платьях, то есть подчеркнутая линия талии. Это всегда присуще именно классическому платью.

Оно состоит из корсета и юбки, то есть пышная она будет или нет – это уже другой вопрос, но талия всегда будет подчеркнута. Платье принцессы, которое очень летящее, пышное, тоже характеризуется именно четким корсетом. Оно может быть расшито, может быть гладкое. Но именно линия талии должна быть в классическом платье всегда.

Некоторые невесты могут выбрать себе наряд за несколько недель до свадьбы, а некоторые начинают выбирать платье за год до торжества. В этом плане все случаи уникальны. Впрочем, сейчас свадьба отдаляется от строгих традиций, которые были в почете раньше. На смену сценарию приходит своего рода импровизация. Это отражается и на нарядах.

Если одни девушки мечтают о платье принцессы, то другие выбирают более смелое воплощение образа. В свадебном салоне отмечают, что сейчас в приоритете самовыражение. Каждая стремится показать индивидуальность и при этом быть не только красивой, но и провести день с комфортом. Поэтому в последнее время наряд стали дополнять множеством необычных для него элементов.

Лия Козловская:

Сейчас, я думаю, невесты предпочитают выглядеть так, как они себя чувствуют. То есть нет такого, чтобы невесты покупали какой-то конкретный фасон. Пару лет назад еще были такие сезоны свадебные. Допустим, этот сезон в стиле Гэтсби был, были минималистичные, классические платья. Как правило, именно в эти годы покупали часто в таком стиле платья. Сейчас нет. Сейчас настолько разные: от брючного костюма до мини-платья. Очень разные.

Невесты стали предпочитать удобство. Обувь такая специфическая, поверх – пальто, пиджак, кожаная куртка (косуха). Бижутерия, понятно, тоже различная: от минимализма до достаточно массивных, брутальных вещей. И, конечно, образ: макияж красивый. От нюдового до ярких акцентов, как смоки-айс. И прическа: от обычных классических локонов, будто она естественная, до сложных причесок.

Если присмотреться внимательнее, то можно понять, что постепенно в моду возвращаются и элементы народного стиля. Например, длинная фата или те же цветы, которыми расшивают лиф. А в следующем году на невестах можно будет увидеть и аналог тех самых ярких Морочанских лент под фатой. Все потому, что в моду входят легкие свадебные накидки. Впрочем, это далеко не единственное, чем невест будут удивлять в 2021.

Лия Козловская:

Корсет полупрозрачный, объемные рукава и ткань с глиттером. Что характерно для платьев более современных – это именно материал, если раньше фасону отдавалось внимание, то сейчас именно за счет материала. Сейчас очень большое разнообразие тканей: от крепа, атласа до фатина, сетки. Абсолютно разнообразные.

Цвета раньше были белые, нюдовые, сейчас может быть и алое свадебное платье, синее. Абсолютно разные оттенки. Объемные 3D-цветы на платьях, ткань с глиттером, более невесомое кружево. Сейчас будет очень модно длинная в пол накидка. Это один из основных трендов настоящего года.