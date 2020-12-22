Владимир Кухарев: «Наша общая цель – чтобы молодёжь была максимально задействована в нашей стране»

Новости Беларуси. Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Беларуси. Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Организатором площадки выступил Республиканский союз молодежи. На встречу пригласили более ста человек. Это учащиеся колледжей, студенты и молодые специалисты. Говорили о вопросах, которые в первую очередь волнуют людей. И ряд инициатив, прозвучавших 22 декабря, найдут свое продолжение.
Так, например, проблему с нехваткой жилья для молодых работников МАЗа власти города пообещали решить.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Наша общая цель – чтобы молодежь была максимально задействована в нашей стране. Это и предоставление рабочих мест, это и решение проблем досуга молодежи, это вопросы развития спортивных учреждений, здравоохранения, образования и так далее.
Вероника Хлуд, ведущий специалист банка:
Я считаю, что открытый диалог, с одной стороны, способствует формированию представления у молодежи представителей государственной власти как харизматичных лидеров. С другой стороны, формат открытого диалога помогает государственной власти понять проблемы, с которыми сталкивается молодежь, их ценности и приоритеты.
Диалоговые площадки, инициатором проведения которых выступил союз молодежи, сегодня как никогда востребованы обществом. Во время таких встреч звучит немало полезных предложений по самым разным темам.
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