Владимир Кухарев: «Наша общая цель – чтобы молодёжь была максимально задействована в нашей стране»

Новости Беларуси. Вопросы строительства жилья, патриотического воспитания и создания молодежной политической партии. В Минске прошел открытый диалог с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Организатором площадки выступил Республиканский союз молодежи. На встречу пригласили более ста человек. Это учащиеся колледжей, студенты и молодые специалисты. Говорили о вопросах, которые в первую очередь волнуют людей. И ряд инициатив, прозвучавших 22 декабря, найдут свое продолжение. Так, например, проблему с нехваткой жилья для молодых работников МАЗа власти города пообещали решить.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Наша общая цель – чтобы молодежь была максимально задействована в нашей стране. Это и предоставление рабочих мест, это и решение проблем досуга молодежи, это вопросы развития спортивных учреждений, здравоохранения, образования и так далее.