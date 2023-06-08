«Есть возможность быть услышанными». Члены Молодёжного парламента встретились с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. Вопросы внешней политики, здравоохранения, образования и экологии. Сегодня, 8 июня, эти и другие темы затронули представители Молодежного парламента на встрече с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты из всех регионов страны собрались в Минске, чтобы подвести итоги очередного года работы нынешнего созыва. Наметили и планы на будущее. Среди инициатив – развитие сотрудничества с молодежными организациями из других стран. Белорусским активистам есть чем поделиться с зарубежными сверстниками. Среди инициатив Молодежного парламента проекты, которые охватили всю страну и были направлены на сохранение исторической памяти, а также помогли развитию молодежного предпринимательства.

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с местными органами самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Когда-то я выдвинул инициативу о едином информационном пространстве, где каждый сельсовет, председатель либо член Молодежного совета при сельском Совете депутатов заводит страничку в Instagram, гражданские чаты поселков и деревень. Не нужно писать обращение, а можно просто обратиться через социальную сеть. Твою проблему увидят и услышат. Без бумажной волокиты проблема решается. И так возник проект «Гомельский район в твоей руке».