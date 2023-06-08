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В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?

08 июня 2023 14:28
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают обеспечивать продовольственную безопасность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Внимание закладке нового урожая. Под кукурузу отвели почти 270 тысяч гектаров. Треть из них пойдет на зерно.

В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?-1

В Копыльском районе царицу полей засеяли на площади около 20 тысяч гектаров. Полностью внесли минеральные удобрения. Сейчас ведется уход за растениями. На полях проводят химическую обработку от сорняков. Задействована специальная техника. Это необходимая процедура, которая позволяет максимально сохранить будущий урожай. В 2023 году в Копыльском районе планируют выйти на хорошую урожайность, не меньше прошлогодней. Это около 270 центнеров с гектара.

В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?-4

Александр Пилецкий, заместитель директора по растениеводству филиала «Лакнея» УП «ПриортрансАгро»:
Проводится прополка кукурузы, делали обработки рапса и озимых культур, то есть яровых. Полный объем этих работ уже выполнен. Силоса планируется заготовить 26 тысяч на хозяйство и где-то примерно 2 500 тонн зерна кукурузы.

В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?-7

К уборке кукурузы приступят уже осенью. А пока на сельхозпредприятиях продолжают укос многолетних трав.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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