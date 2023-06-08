Прямой эфир

Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние показатели

08 июня 2023 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сухая погода не идет на пользу и посевам. А вот косовице ничто не мешает. В Беларуси скошено 60 % трав. Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние показатели-1

Вместе с тем дефицит влаги вынудил перезалужать поля. Как правило, высевались однолетние райграс и просо. Уже к концу августа – началу сентября их можно будет убирать на корм.

Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние показатели-4

Михаил Демидов, директор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:
Понимая и видя сегодня, что где-то в частности 30 % мы не доберем трав, которые должны добрать, будем добирать однолетними травами, потому что сегодня у нас и сделано в этом направлении. Мы понимаем, что мы не добрали бы то, что должны добрать с первого укоса. Это основная задача сегодня в данном хозяйстве.

Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние показатели-7

Травы первого укоса наиболее богаты на полезные компоненты. Сейчас все силы аграриев брошены на их заготовку.

# Сельское хозяйство # общество # Михаил Демидов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?
08 июня 2023 14:28

В Минской области кукурузу засеяли на 270 тысяч га. Сколько планируют собрать?

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт
08 июня 2023 14:25

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт

В Минске открыто 28 пляжей. Что ждёт посетителей в новом сезоне?
08 июня 2023 14:22

В Минске открыто 28 пляжей. Что ждёт посетителей в новом сезоне?