Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние показатели

Новости Беларуси. Сухая погода не идет на пользу и посевам. А вот косовице ничто не мешает. В Беларуси скошено 60 % трав. Темпы заготовки кормов в два раза опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем дефицит влаги вынудил перезалужать поля. Как правило, высевались однолетние райграс и просо. Уже к концу августа – началу сентября их можно будет убирать на корм.

Михаил Демидов, директор сельхозпредприятия «Сущево-Агро»:

Понимая и видя сегодня, что где-то в частности 30 % мы не доберем трав, которые должны добрать, будем добирать однолетними травами, потому что сегодня у нас и сделано в этом направлении. Мы понимаем, что мы не добрали бы то, что должны добрать с первого укоса. Это основная задача сегодня в данном хозяйстве.