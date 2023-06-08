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В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт

08 июня 2023 14:25
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Новости Беларуси. «Колес меньше – опасности больше!» В Минской области стартует профилактическая акция ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она направлена на предотвращение ДТП с участием водителей мототранспорта.

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт-1

Под пристальным контролем стражей дорог остаются и велосипедисты. Напомним, одна из частых причин ДТП – наезд на любителей двухколесных при пересечении ими «зебры». Обновленные правила ПДД позволяют велосипедистам не спешиваться на светофорах и нерегулируемых переходах.

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт-4

Однако многие из них забывают, что в таком случае следует двигаться со скоростью идущего пешехода. В летний период сотрудники ГАИ мониторят ситуацию как в городе, так и сельской местности.

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт-7

Вадим Пасеко, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Воложинского РОВД:
В темное время суток необходимо, чтобы на велосипеде был включен белый свет фар спереди и фонарь красного цвета сзади. Вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со светоотражающими элементами.

В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт-10

На территории Минской области с участием водителей мототранспорта произошло 27 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 25 получили травмы.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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