В Минской области стартует акция ГАИ – проверять будут двухколёсный транспорт

Новости Беларуси. «Колес меньше – опасности больше!» В Минской области стартует профилактическая акция ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она направлена на предотвращение ДТП с участием водителей мототранспорта.

Под пристальным контролем стражей дорог остаются и велосипедисты. Напомним, одна из частых причин ДТП – наезд на любителей двухколесных при пересечении ими «зебры». Обновленные правила ПДД позволяют велосипедистам не спешиваться на светофорах и нерегулируемых переходах.

Однако многие из них забывают, что в таком случае следует двигаться со скоростью идущего пешехода. В летний период сотрудники ГАИ мониторят ситуацию как в городе, так и сельской местности.

Вадим Пасеко, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Воложинского РОВД:

В темное время суток необходимо, чтобы на велосипеде был включен белый свет фар спереди и фонарь красного цвета сзади. Вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со светоотражающими элементами.