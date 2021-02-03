«Это очень большое подспорье». Один из самых современных и точных в мире аппаратов КТ появился в Столине

Новости Беларуси. Новый уровень медицины в шаговой доступности. 25 районных больниц в ближайшее время получат аппараты компьютерной томографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их закупают на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Первый КТ уже запустили в работу в самом большом в стране – Столинском районе. Кристина Протосовицкая продолжит.

Технику ждали и врачи, и пациенты. Столинский район – самый крупный в Беларуси. Здесь проживают 72 тысячи человек, а его протяженность более 150 км. Раньше пациентов приходилось перенаправлять в другие клиники – по два и три человека в день. В пандемию потребность в исследованиях тех же легких выросла в разы.

Виктор Мойсюк, главный врач Столинской ЦРБ:

Это очень большое подспорье. То, что мы на месте будем выполнять диагностику, а возможность лечения у нас есть. В противном случае приходилось пациента доставлять в Пинск или в Брестскую областную больницу, а транспортировка таких пациентов, которые нуждаются в кислороде, крайне нежелательна, состояние их ухудшается. Сейчас это будут делать в нашей больнице. Кроме того, мы готовы поддержать и другие районы.

Аппарат в Столине – один из самых современных и точных в мире. Проводит диагностику организма всего за 20 секунд, еще через минуту доктор готов оценить ситуацию целиком.

Геннадий Пташец, врач-рентгенлог Столинской ЦРБ:

Если сравнить воздушность легочной ткани справа и слева, то в области средостения мы видим более мутный участок легкого. Как шершавое матовое стекло. Это необязательно COVID, здесь надо в полной мере подходить к диагностике, то есть клинические исследования, анализы еще. Но большое подспорье, конечно, и КТ. На том же флюорографе и рентгене мы бы этого не увидели никогда в жизни.

Врач-рентгенолог получает 3D-модель изображения. Десятки снимков в срезе – вместо одного. Федор Сидоревич в медицине почти полвека. Говорит, искусственный интеллект пришел в помощь врачам.

Федор Сидоревич, врач-рентгенолог Столинской ЦРБ:

Качество совершенно другое, конечно. Дело в том, что, понимаете, тогда делаешь снимок, проявляли в этих танках, баках, делали сами растворы, все зависело от глаза лаборанта, как он проявит. А сейчас практически пленка не нужна – все на экране компьютера.

Под кабинет компьютерной томографии здесь отвели помещение на первом этаже больницы с очень удобным расположением: он находится между стационаром и поликлиникой.

Надежда Гашевская, жительница Столина:

Три раза на год. Меня через три-четыре месяца посылают и получалось, что надо было ездить, скитаться, искать, чем-то добираться все время, а теперь мы дождались, праздник у нас большой.

Владимир Наумчик, житель Столина:

Что 500 километров мотаться туда-сюда – в Брест, из Бреста, что здесь на автобус и приехал. Разница большая. Как и по карману, так и по самочувствию.

Компьютерный томограф незаменим и в диагностике наиболее сложных случаев коронавирусной инфекции. Вирус опасен прежде всего тем, что поражает легкие, а аппарат выявляет ту самую ковидную пневмонию. Плюс, это еще один шаг к тому, чтобы сделать районные поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами. Елена Богдан: если один аппарат КТ на миллион населения, то уже обеспечена доступность. У нас их более 100

В Столине компьютерный томограф уже принимает пациентов. Это не единственная помощь по линии Минздрава в рамках борьбы с COVID-19. Всего их будет 25. Аппараты уже прибыли в Кобрин, Березу, Лиду, Новогрудок и Несвиж. Плановая замена пройдет в Барановичах, Пинске и Лунинце.