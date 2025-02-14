Есть такие виды аритмии, при которых нужно срочно оказывать помощь, – кардиолог о заболеваниях сердца

Аритмия – это отклонение от нормального ритма сердечных сокращений, которое может проявляться как учащением, так и замедлением или нерегулярностью сердечных биений. Сердце, как центральный орган кровообращения, работает, сжимаясь и расслабляясь в определенном ритме. Когда этот ритм нарушается, человек может ощутить различные симптомы или, в некоторых случаях, аритмия может проходить бессимптомно, но также представлять угрозу для здоровья.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

С каждым годом все чаще развивается аритмия у людей, тем более что это связано с возрастом. И сейчас тенденция на всей планете, что население у нас, к сожалению, стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность развития нарушения сердечного ритма. Как правило, это проявление какой-то ранее имевшейся проблемы с сердцем, но выделяют и самостоятельные виды заболеваний.

Симптомы аритмии могут варьироваться от легких до тяжелых и включают в себя ощущение сердцебиения, боли в груди, одышку, головокружение и даже потерю сознания. Однако наличие симптомов не всегда соответствует тяжести состояния.

Сергей Чуприк:

Условно аритмии можно разделить на несколько видов. Самыми простыми являются экстрасистолы. Это желудочковые или предсердные экстрасистолы. Экстрасистол – это внеочередное сокращение работы сердца. Вторая разновидность – это мерцательная аритмия. Или на медицинском – это фибрилляция, трепетание предсердий. Это состояние, когда ритм сорван полностью. И к третьему виду аритмии относятся блокады. Либо синоатриальные, либо атриовентрикулярные. Это состояние, когда сердце периодически делает большие паузы. И вот именно при этом виде аритмии могут наступать как предобморочные состояния, так и обмороки.

Важно своевременно проходить медицинские осмотры и следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, особенно при наличии наследственной предрасположенности. Диагностика аритмии обычно начинается с тщательного сбора анамнеза, после чего могут понадобиться дополнительные исследования.

Сергей Чуприк:

Только на кардиограмме медицинский специалист может определить, есть ли у человека аритмия, какого она рода, дальше определиться с тактикой лечения. Но электрокардиограмма в состоянии покоя человека зачастую может быть нормальной, медицинский специалист скажет, что ритм не нарушен. В таких случаях, если человек чувствует неправильное сердцебиение, ему обязательно показано холтеровское мониторирование кардиограммы.