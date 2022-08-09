Прямой эфир

«Есть социальные льготы». На семинаре в Борисове обсудили вопросы государственной молодёжной политик

09 августа 2022 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как усовершенствовать нормативно-правовой базу, эффективно осуществлять государственную молодежную политику? И как важно слышать инициативы будущего страны? Эти темы обсуждали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел семинар для специалистов, работающих с молодежью. Говорили о закрепляемости на местах, социальных пакетах и информированности.

«Есть социальные льготы». На семинаре в Борисове обсудили вопросы государственной молодёжной политик-1

Татьяна Симановская, заместитель начальника главного управления – начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:
Трудоустройство для молодежи – это очень важный вопрос. И на это они очень пристальное обращают внимание. Поэтому возможность поработать в студотряде, одновременно как форма взаимодействия, форма воспитательного характера – это тоже дает положительный результат. И тем более ребята, работая на разных объектах по нашей территории, вносят свой вклад в развитие экономики нашей страны.

«Есть социальные льготы». На семинаре в Борисове обсудили вопросы государственной молодёжной политик-4

Марина Максименко, специалист по работе с молодежью Борисовского завода медпрепаратов:
На заводе созданы все условия, чтобы молодой человек мог реализоваться во всех направлениях. Это и спортивно-массовая, и культурно-оздоровительная работы. Очень большое внимание уделяется охране труда, созданию рабочего места. Есть социальные льготы. Это и выплаты, и жилье для молодых специалистов.

«Есть социальные льготы». На семинаре в Борисове обсудили вопросы государственной молодёжной политик-7

Такие семинары прошли уже практически по всей стране.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марина Максименко # Татьяна Симановская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева
09 августа 2022 16:53

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева

«Прорабатываем туристические маршруты». Новые образовательные проекты появятся в Минске ко Дню города
09 августа 2022 16:23

«Прорабатываем туристические маршруты». Новые образовательные проекты появятся в Минске ко Дню города

Родовская о событиях августа 2020-го: «Страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор»
09 августа 2022 16:12

Родовская о событиях августа 2020-го: «Страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор»