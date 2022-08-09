«Есть социальные льготы». На семинаре в Борисове обсудили вопросы государственной молодёжной политик

Новости Беларуси. Как усовершенствовать нормативно-правовой базу, эффективно осуществлять государственную молодежную политику? И как важно слышать инициативы будущего страны? Эти темы обсуждали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там прошел семинар для специалистов, работающих с молодежью. Говорили о закрепляемости на местах, социальных пакетах и информированности.

Татьяна Симановская, заместитель начальника главного управления – начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:

Трудоустройство для молодежи – это очень важный вопрос. И на это они очень пристальное обращают внимание. Поэтому возможность поработать в студотряде, одновременно как форма взаимодействия, форма воспитательного характера – это тоже дает положительный результат. И тем более ребята, работая на разных объектах по нашей территории, вносят свой вклад в развитие экономики нашей страны.

Марина Максименко, специалист по работе с молодежью Борисовского завода медпрепаратов:

На заводе созданы все условия, чтобы молодой человек мог реализоваться во всех направлениях. Это и спортивно-массовая, и культурно-оздоровительная работы. Очень большое внимание уделяется охране труда, созданию рабочего места. Есть социальные льготы. Это и выплаты, и жилье для молодых специалистов.