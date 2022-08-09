Родовская о событиях августа 2020-го: «Страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алены Родовской «ЗаДело».

Алена Родовская, СТВ:

«В августе 2020-го» и «Где ты был в августе 2020 года?» Две фразы, которые до сих пор рвут наше общество. Объединяет общий смысл – а какой выбор сделал ты? К сожалению, наверное, лишь война, в нашем случае – информационная, помогла вернуться к настоящим чувствам, пройти проверку на вшивость и осознать свое предназначение. Все знают: на штыках можно прийти к власти, но на них нельзя усидеть. Но прийти к власти и овладеть ею – две большие разницы. Поэтому, когда мы говорим, что все давно забыли про беглых, которые удрали в Польшу и Литву или вообще весь протест подавлен навеки, мы просто не понимаем до конца, как работает эта холодная машина западной пропаганды. Война не закончилась, не расслабляйтесь, говорит наш Президент Александр Лукашенко. И надо слушать каждое его слово.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если будете пытаться хотя бы в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете? Исполняйте закон. Закон и только закон. Будете нарушать – будем отвечать. Я хочу, чтобы в моей и вашей стране было тихо и спокойно. Исходить будем из интересов белорусского народа. Сегодня мы решаем проблемы, строим гражданское общество и продолжаем смотреть на вздувающиеся пузыри тут, у себя внутри. Давайте честно. Тех, кто пытается усидеть на двух стульях, кто открыто не выступал, а подписывал петиции, еще много. Они наше кривое зеркало. Пусть напоминают, чтобы снова не расслабились, чтобы не потеряли бдительность, чтобы не допустить ошибок прошлого и не потерять все.

Алена Родовская:

Беларусь – страна, сумевшая победить фашизм и пережить 1990-е, только начала подниматься с колен, по кирпичикам выстраивала свое независимое государство и получила удар в спину от своих же. Это урок всем нам, нанесенный ущерб огромен: подрыв экономики, репутационный ущерб, изолирование от всего мира, нарушение международных обязательств. Но сильные мира сего недооценили белорусов. Они думали, что сумеют сломать, но тогда, в 2020-м, удалось только согнуть. Если маятник изо всех сил качнуть влево, он с такой же скоростью качнется вправо. И Александр Лукашенко доказал своим примером, как надо. Он не боялся выходить к людям и говорить. Яркий пример – Гродно, где оппозиционный митинг закончился победой Президента. Но он один, и нужна была народная поддержка. И оказалось – она огромная, наше молчаливое большинство объединилось и встало на защиту. Оглядываясь назад – страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор. Я недавно пересмотрела фильм «В августе 44-го». Легендарная история, которая рассказывает, как на территории освобожденной Беларуси в тылу советских войск действовали вражеские агенты. «Качай, Паша, качай. Твоя задача – заставить их проявить свою суть». Прозвучавшая фраза – как ожившая реальность. Маски сброшены, говорим мы сегодня.