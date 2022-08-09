Родовская о событиях августа 2020-го: «Страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алены Родовской «ЗаДело».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алены Родовской «ЗаДело».
Алена Родовская, СТВ:
«В августе 2020-го» и «Где ты был в августе 2020 года?» Две фразы, которые до сих пор рвут наше общество. Объединяет общий смысл – а какой выбор сделал ты? К сожалению, наверное, лишь война, в нашем случае – информационная, помогла вернуться к настоящим чувствам, пройти проверку на вшивость и осознать свое предназначение. Все знают: на штыках можно прийти к власти, но на них нельзя усидеть. Но прийти к власти и овладеть ею – две большие разницы. Поэтому, когда мы говорим, что все давно забыли про беглых, которые удрали в Польшу и Литву или вообще весь протест подавлен навеки, мы просто не понимаем до конца, как работает эта холодная машина западной пропаганды. Война не закончилась, не расслабляйтесь, говорит наш Президент Александр Лукашенко. И надо слушать каждое его слово.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если будете пытаться хотя бы в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете? Исполняйте закон. Закон и только закон. Будете нарушать – будем отвечать. Я хочу, чтобы в моей и вашей стране было тихо и спокойно. Исходить будем из интересов белорусского народа.
Сегодня мы решаем проблемы, строим гражданское общество и продолжаем смотреть на вздувающиеся пузыри тут, у себя внутри. Давайте честно. Тех, кто пытается усидеть на двух стульях, кто открыто не выступал, а подписывал петиции, еще много. Они наше кривое зеркало. Пусть напоминают, чтобы снова не расслабились, чтобы не потеряли бдительность, чтобы не допустить ошибок прошлого и не потерять все.
Алена Родовская:
Беларусь – страна, сумевшая победить фашизм и пережить 1990-е, только начала подниматься с колен, по кирпичикам выстраивала свое независимое государство и получила удар в спину от своих же. Это урок всем нам, нанесенный ущерб огромен: подрыв экономики, репутационный ущерб, изолирование от всего мира, нарушение международных обязательств. Но сильные мира сего недооценили белорусов. Они думали, что сумеют сломать, но тогда, в 2020-м, удалось только согнуть. Если маятник изо всех сил качнуть влево, он с такой же скоростью качнется вправо. И Александр Лукашенко доказал своим примером, как надо. Он не боялся выходить к людям и говорить. Яркий пример – Гродно, где оппозиционный митинг закончился победой Президента. Но он один, и нужна была народная поддержка. И оказалось – она огромная, наше молчаливое большинство объединилось и встало на защиту. Оглядываясь назад – страна пережила кризис совести, и каждый сделал свой выбор.
Я недавно пересмотрела фильм «В августе 44-го». Легендарная история, которая рассказывает, как на территории освобожденной Беларуси в тылу советских войск действовали вражеские агенты. «Качай, Паша, качай. Твоя задача – заставить их проявить свою суть». Прозвучавшая фраза – как ожившая реальность. Маски сброшены, говорим мы сегодня.
Алена Родовская:
В Купаловском театре 9 августа прошел форум патриотических сил. Людям важно собираться: есть о чем поговорить, над чем подумать. С этого все начинается – с момента осознания, что твой сосед рядом – министр или простой рабочий, что город твой не просто точка на карте, что все мы часть чего-то единого, под одним флагом, с одной судьбой, одним предназначением. Из такой ментальности рождается все остальное: и патриотизм, и гражданское общество. Белорусы могут спорить о топонимике, налогах, здравоохранении, рвать глотки на тему патриотизма, но когда звучит гимн, все начинают петь вместе. Твоя земля – земля для свободных, честных людей.
Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.
Да, мы такие. Люди, которые помогают своим соседям, поздравляют с праздниками, выручают в трудную минуту. Людей, которые строят дома на века, люди, для которых ежедневный труд на благо страны, важнее сиюминутной прибыли. Это рождается из чувства близости со своей малой родиной, из понимания, что ты не один и что вокруг все свои. Мы такие, потому что нам так хорошо. Это и есть выбор: поняли, приняли – живем дальше.