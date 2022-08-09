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«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева

09 августа 2022 16:53
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Новости Беларуси. За положительными эмоциями и новыми друзьями. 18 детей из семей беженцев из Украины, которые обосновались в Гродненской области, отправились на отдых в лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект по оздоровлению детей, прибывших из Украины, реализуется Белорусским Красным Крестом по всей стране совместно с МВД и Республиканским центром по санаторно-курортному лечению.

О чем мечтают – в репортаже Галины Буро.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-1

Рано утром старт из Гродно. До лагеря в Лидском районе с ветерком на микроавтобусе. Родители провожают и уже немного скучают. Зато дети полны эмоций.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-4

Боже, тут так классно!

Пока девочки наводят уют, мальчики уже изучают расписание.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-7

– Вечером «Гиннес-шоу», ужин, дискотека и сон.
– Что из этого больше всего нравится?
– Ужин.

Сосновый воздух, уютные домики. Счастливое детство, а не обстрелы. Супруги Нестеренко бежали из Северодонецка. Вспоминают, как муж едва выбрался из «Азовстали», как в ужасе прорывались в Беларусь и как выдохнули только в Гродненской области. В лагерь старшего сына привезли лично.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-10

Татьяна Нестеренко, беженка из Украины:
Очень понравилось, уютно, чистенько. Я думала, он настолько был скрытен. У тебя все хорошо? Все хорошо. Но когда встал вопрос, будет ли он общаться с психологом, он говорит: я хочу, у меня есть тревога.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-13

А вот 14-летней Дарье Кийковой из Киева найти общий язык со сверстниками легко. Еще бы. Изучала украинский, но дома семья говорила по-русски. А теперь всего за полтора месяца учебы в гродненской школе немного знает и белорусский.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-16

Ў адным сялене важна дзе
Хадзіў баран у чарадзе.

Она уже перестала бояться залпов салютов. Но помнит, как сейчас, как прямо у дома в Киеве прятались танки, а семья сидела в подвале без еды.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-19

Дарья Кийкова, беженка из Украины:
Я выхожу и смотрю на небо, а оно все красное, все в ракетах, везде все стреляет. У меня просто началась паника.

То, что дети получили душевные травмы, понимают и организаторы – Красный Крест. В лагере с детьми будет работать психолог.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-22

Маргарита Леонова, специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:
Мы понимаем, что дети переживали различные кризисные ситуации, и это повлияло в свою очередь, что есть некоторые последствия в их эмоциональном состоянии.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-25

А в целом главная задача взрослых – вернуть детям блеск в газах.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-28

Галина Буро, корреспондент:
Скучать детям здесь не придется. Каждый день будет насыщен активностями: конкурсы, тренинги, мастер-классы. Их будут проводить как сами работники лагеря, так и волонтеры Красного Креста.

«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева-31

Алина Коргина, директор оздоровительного лагеря:
Краеведение – направление основное, поднимаем пласт исторический Беларуси. Группа ребят, которые приехали к нам как гости, уедут уже как наши дети.

Эти дети слишком рано узнали, что такое военный конфликт. Самое время им ощутить спокойствие в мирной стране. Белорусы всегда готовы помочь.

# Беженцы # общество # Галина Буро # Татьяна Нестеренко # Дарья Кийкова # Маргарита Леонова # Алина Коргина # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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