«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева
Новости Беларуси. За положительными эмоциями и новыми друзьями. 18 детей из семей беженцев из Украины, которые обосновались в Гродненской области, отправились на отдых в лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект по оздоровлению детей, прибывших из Украины, реализуется Белорусским Красным Крестом по всей стране совместно с МВД и Республиканским центром по санаторно-курортному лечению.
О чем мечтают – в репортаже Галины Буро.
Рано утром старт из Гродно. До лагеря в Лидском районе с ветерком на микроавтобусе. Родители провожают и уже немного скучают. Зато дети полны эмоций.
Боже, тут так классно!
Пока девочки наводят уют, мальчики уже изучают расписание.
– Вечером «Гиннес-шоу», ужин, дискотека и сон.
– Что из этого больше всего нравится?
– Ужин.
Сосновый воздух, уютные домики. Счастливое детство, а не обстрелы. Супруги Нестеренко бежали из Северодонецка. Вспоминают, как муж едва выбрался из «Азовстали», как в ужасе прорывались в Беларусь и как выдохнули только в Гродненской области. В лагерь старшего сына привезли лично.
Татьяна Нестеренко, беженка из Украины:
Очень понравилось, уютно, чистенько. Я думала, он настолько был скрытен. У тебя все хорошо? Все хорошо. Но когда встал вопрос, будет ли он общаться с психологом, он говорит: я хочу, у меня есть тревога.
А вот 14-летней Дарье Кийковой из Киева найти общий язык со сверстниками легко. Еще бы. Изучала украинский, но дома семья говорила по-русски. А теперь всего за полтора месяца учебы в гродненской школе немного знает и белорусский.
Ў адным сяле, не важна дзе
Хадзіў баран у чарадзе.
Она уже перестала бояться залпов салютов. Но помнит, как сейчас, как прямо у дома в Киеве прятались танки, а семья сидела в подвале без еды.
Дарья Кийкова, беженка из Украины:
Я выхожу и смотрю на небо, а оно все красное, все в ракетах, везде все стреляет. У меня просто началась паника.
То, что дети получили душевные травмы, понимают и организаторы – Красный Крест. В лагере с детьми будет работать психолог.
Маргарита Леонова, специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:
Мы понимаем, что дети переживали различные кризисные ситуации, и это повлияло в свою очередь, что есть некоторые последствия в их эмоциональном состоянии.
А в целом главная задача взрослых – вернуть детям блеск в газах.
Галина Буро, корреспондент:
Скучать детям здесь не придется. Каждый день будет насыщен активностями: конкурсы, тренинги, мастер-классы. Их будут проводить как сами работники лагеря, так и волонтеры Красного Креста.
Алина Коргина, директор оздоровительного лагеря:
Краеведение – направление основное, поднимаем пласт исторический Беларуси. Группа ребят, которые приехали к нам как гости, уедут уже как наши дети.
Эти дети слишком рано узнали, что такое военный конфликт. Самое время им ощутить спокойствие в мирной стране. Белорусы всегда готовы помочь.