«Смотрю на небо, а оно всё красное». Что пришлось пережить украинским беженцам? История девочки из Киева

Новости Беларуси. За положительными эмоциями и новыми друзьями. 18 детей из семей беженцев из Украины, которые обосновались в Гродненской области, отправились на отдых в лагерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект по оздоровлению детей, прибывших из Украины, реализуется Белорусским Красным Крестом по всей стране совместно с МВД и Республиканским центром по санаторно-курортному лечению. О чем мечтают – в репортаже Галины Буро.

Рано утром старт из Гродно. До лагеря в Лидском районе с ветерком на микроавтобусе. Родители провожают и уже немного скучают. Зато дети полны эмоций.

Боже, тут так классно! Пока девочки наводят уют, мальчики уже изучают расписание.

– Вечером «Гиннес-шоу», ужин, дискотека и сон.

– Что из этого больше всего нравится?

– Ужин. Сосновый воздух, уютные домики. Счастливое детство, а не обстрелы. Супруги Нестеренко бежали из Северодонецка. Вспоминают, как муж едва выбрался из «Азовстали», как в ужасе прорывались в Беларусь и как выдохнули только в Гродненской области. В лагерь старшего сына привезли лично.

Татьяна Нестеренко, беженка из Украины:

Очень понравилось, уютно, чистенько. Я думала, он настолько был скрытен. У тебя все хорошо? Все хорошо. Но когда встал вопрос, будет ли он общаться с психологом, он говорит: я хочу, у меня есть тревога.

А вот 14-летней Дарье Кийковой из Киева найти общий язык со сверстниками легко. Еще бы. Изучала украинский, но дома семья говорила по-русски. А теперь всего за полтора месяца учебы в гродненской школе немного знает и белорусский.

Ў адным сяле, не важна дзе

Хадзіў баран у чарадзе. Она уже перестала бояться залпов салютов. Но помнит, как сейчас, как прямо у дома в Киеве прятались танки, а семья сидела в подвале без еды.

Дарья Кийкова, беженка из Украины:

Я выхожу и смотрю на небо, а оно все красное, все в ракетах, везде все стреляет. У меня просто началась паника. То, что дети получили душевные травмы, понимают и организаторы – Красный Крест. В лагере с детьми будет работать психолог.

Маргарита Леонова, специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:

Мы понимаем, что дети переживали различные кризисные ситуации, и это повлияло в свою очередь, что есть некоторые последствия в их эмоциональном состоянии.

А в целом главная задача взрослых – вернуть детям блеск в газах.

Галина Буро, корреспондент:

Скучать детям здесь не придется. Каждый день будет насыщен активностями: конкурсы, тренинги, мастер-классы. Их будут проводить как сами работники лагеря, так и волонтеры Красного Креста.