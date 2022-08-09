«Прорабатываем туристические маршруты». Новые образовательные проекты появятся в Минске ко Дню города
Новости Беларуси. Новые туристические маршруты по историческим местам Минска и совместные культурно-образовательные проекты. В художественной галерее Михаила Савицкого говорили о перспективных инициативах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь собрались деятели культуры, специалисты в сфере образования, спорта и туризма. Поднималась тема сохранения исторической памяти.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Тесно сотрудничают системы культуры и образования. Это посещение музеев в городе Минске учащимися как школ, так и средних специальных учебных заведений. Совместно со спортом мы прорабатываем туристические маршруты по Минску. В рамках празднования 955-летия управлением спорта и туризма совместно с туристическим центром будет открыт новый маршрут велосипедный и пеший по памятным местам Минска.
К празднику города в Минске появится и первый туристический веломаршрут. Путь «Дорогой памяти» начнется в Верхнем городе вблизи набережной Свислочи. Далее по курсу – проспект Победителей. Конечная точка – мемориальный комплекс «Шталаг-352». По маршруту также запланированы экскурсии на «Острове слез», в парке Победы.