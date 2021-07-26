«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?

Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача, которая сейчас стоит перед аграриями, – минимизация потерь. Для этого в Минсельхозпроде созданы рабочие группы, которые выезжают на места и проводят мониторинг качества сбора урожая. Контролируют технологии по недопущению убытков.
Станислав Карпович, начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода:
При правильной настройке обеспечивает 100 % сохранность урожая. Поэтому зерноуборочные комбайны мы остановим, когда он остановится. Но сегодня должен сказать следующее. Первое – сама конструкция зерноуборочного комбайна позволяет контролировать в режиме реального времени все потери, которые могут быть допустимы или происходят в зерноуборочном комбайне. Задача стоит у любого механизатора, любого инженерно-технического работника, агрономической службы не допустить потерь, которые, возможно, могут быть. Поэтому перед тем, как отправлять зерноуборочный комбайн в поле, в обязательном порядке должна быть проведена герметизация всех возможных соединений зерноуборочного комбайна. Уплотнение всех лючков и особенно обращать внимание надо на уплотнение транспортной доски там, где уже фактически обмолоченное зерно поступает соответствующим образом в технологическом процессе.
АПК, пожалуй, тот сектор, который растет в показателях даже на фоне пандемии и стал одним из локомотивов белорусской экономики.