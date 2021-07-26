Прямой эфир

«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?

26 июля 2021 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?-1

Основная задача, которая сейчас стоит перед аграриями, – минимизация потерь. Для этого в Минсельхозпроде созданы рабочие группы, которые выезжают на места и проводят мониторинг качества сбора урожая. Контролируют технологии по недопущению убытков.

«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?-4

Станислав Карпович, начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода:
При правильной настройке обеспечивает 100 % сохранность урожая. Поэтому зерноуборочные комбайны мы остановим, когда он остановится. Но сегодня должен сказать следующее. Первое – сама конструкция зерноуборочного комбайна позволяет контролировать в режиме реального времени все потери, которые могут быть допустимы или происходят в зерноуборочном комбайне. Задача стоит у любого механизатора, любого инженерно-технического работника, агрономической службы не допустить потерь, которые, возможно, могут быть. Поэтому перед тем, как отправлять зерноуборочный комбайн в поле, в обязательном порядке должна быть проведена герметизация всех возможных соединений зерноуборочного комбайна. Уплотнение всех лючков и особенно обращать внимание надо на уплотнение транспортной доски там, где уже фактически обмолоченное зерно поступает соответствующим образом в технологическом процессе.

«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?-7

АПК, пожалуй, тот сектор, который растет в показателях даже на фоне пандемии и стал одним из локомотивов белорусской экономики.

# Уборочная кампания # общество # Станислав Карпович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана
26 июля 2021 14:22

Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств
26 июля 2021 13:58

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?
26 июля 2021 13:55

Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?