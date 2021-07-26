«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?

Станислав Карпович, начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода:

При правильной настройке обеспечивает 100 % сохранность урожая. Поэтому зерноуборочные комбайны мы остановим, когда он остановится. Но сегодня должен сказать следующее. Первое – сама конструкция зерноуборочного комбайна позволяет контролировать в режиме реального времени все потери, которые могут быть допустимы или происходят в зерноуборочном комбайне. Задача стоит у любого механизатора, любого инженерно-технического работника, агрономической службы не допустить потерь, которые, возможно, могут быть. Поэтому перед тем, как отправлять зерноуборочный комбайн в поле, в обязательном порядке должна быть проведена герметизация всех возможных соединений зерноуборочного комбайна. Уплотнение всех лючков и особенно обращать внимание надо на уплотнение транспортной доски там, где уже фактически обмолоченное зерно поступает соответствующим образом в технологическом процессе.