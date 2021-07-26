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Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана

26 июля 2021 14:22
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Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана-1

В жатву активно включились все регионы. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного. Засушливая погода – главный фактор, с которым приходится считаться. Но, несмотря на определенные сложности, уже ясно: страна без хлеба не останется.

Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:
Фактически убрано 25 %. Намолочено 1,8 миллиона тонн зерна. Нам еще предстоит убрать большую часть зерновых культур – 75 %.

# Урожай # общество # Станислав Карпович # Фотофакт

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