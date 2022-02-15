«Вспомнить тех, кого нет рядом с нами». В Минске прошёл митинг-реквием в День памяти воинов-афганцев

Новости Беларуси. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, прошел в Советском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мероприятии приняли участие около 120 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители общественных организаций и молодежь. Они возложили цветы к памятнику, на котором обозначены имена военнослужащих, погибших при выполнении интернационального долга на афганской земле. Их память почтили минутой молчания. Был дан оружейный залп. А в крипте Храма‐памятника в честь Всех Святых состоялся молебен.

Александр Метла, директор Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Афганская война все равно не уходит из наших сердец, и мы рады приветствовать своих боевых друзей в этот день, встречаться, разговаривать. Но самое главное – вспомнить тех, кого нет рядом с нами.

Анатолий Фомин, председатель Совета Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров»:

Встреча со школьниками, или же круглые столы, или же с призывниками в военкомате. Мы всегда участвуем в проводах призывников для службы в Вооруженных Силах.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:

Такие мероприятия, особенно в Год исторической памяти будут продолжаться. Они будут связаны и с 9 Мая, и с Днем Независимости. У нас есть улицы, названные героями Великой Отечественной войны.

Даниил Михалкевич, студент БНТУ:

Периодически встречаемся с ветеранами боевых действий. С ними очень интересно беседовать. Для меня [гордо – прим. ред.] увидеть вживую тех героев, которые отдавали свои жизни, чтобы мы сейчас росли в счастливой, здоровой стране.