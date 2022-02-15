В Логойском районе решили проблему одиноких пожилых людей. И вот что для этого создали

Новости Беларуси. В Минской области появляются новые формы жизнеустройства пожилых граждан. Среди них – замещающие семьи, дома-зимовки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Создаются дистанционные программы по развитию людей с ограниченными возможностями. Так, в Логойском районе уже четвертый год функционирует дом совместного самостоятельного проживания. Здесь ведут быт и живут одинокие пожилые люди, которые оказались в непростой ситуации. Подробнее – Алеся Иванова.

Алла Евгеньевна Курочкина находится в доме совместного самостоятельного проживания уже четвертый год. По профессии – кондитер, а сейчас на заслуженном отдыхе. Более 40 лет жила и работала в Логойске. Однако трудная ситуация заставила женщину переехать, и о выборе места не жалеет. Здесь и условия комфортные, и есть кому присмотреть.

Алла Курочкина:

Удобства очень хорошие: и вода горячая, и кухня, и душевая, и канализация – все есть на месте. Телевизор, книги, газеты. Гулять летом ходим, озеро рядом. Жить можно очень хорошо.

Дом совместного проживания не интернатное учреждение, где люди находятся на государственном обеспечении. Здесь, имея свою комнату, жильцы дома самостоятельно распоряжаются пенсией, ведут домашнее хозяйство, при желании занимаются приусадебным участком. Оплачивают только коммунальные услуги и помощь социального работника.

Елена Ляшкевич, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

Приезжаю сюда два раза в неделю. Уборка, в магазин сходить, лекарства купить, телефон оплатить, бывает, газеты выписать, на почту сходить что-то им купить. Дом рассчитан на четыре человека. Есть все условия для самостоятельного и комфортного проживания. Каждый может найти себе занятие по душе, например, посмотреть телевизор, почитать книгу либо выйти на прогулку.

Алеся Иванова, корреспондент:

Дом совместного проживания оборудован всем необходимым. Есть здесь две спальные комнаты, гостиная с кухней, душевая и прачечная. Установлена современная бытовая техника. Объект предназначен для временного проживания одиноких либо одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию, и других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ирина Кунчевская, заведующая отделением социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

У нас в центре есть психолог. Если им понадобится помощь, то они могут обратиться. Мы, конечно, посодействуем. Социально-психологические услуги у нас есть, есть юрист в центре. То есть юридическая помощь оказывается. Дом сезонного проживания открыли в 2018 году на базе Логойского территориального центра соцобслуживания населения. За это время приют здесь получили восемь человек. На этом работники центра не останавливаются и регулярно создают новые формы жизнеустройства пожилых граждан.