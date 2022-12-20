Есть секретный рецепт. Вот как на Солигорской птицефабрике делают маринованные перепелиные яйца

– Эй, друг, мы что, попали в кино?

– Нет, это же студия анимации, тут создаются мультфильмы.



– Ну что, детишки, самое время подкрепиться?

– Да.

– Привет, ребятишки, а знаете ли вы, что для создания настоящих шедевров необходимо много энергии?

– А мы полны энергии и на 100 % состоим из полезных элементов. Такие, как мы, целая Солигорская птицефабрика.

Светлана Катович, заместитель директора по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

Мы находимся в цеху варки перепелиных яиц, возле линии, которая производит маринованные перепелиные яйца. Эта линия-нивичок на нашем предприятии, но она позволяет нам достичь оптимального уровня качества производства данного продукта. Эта линия состоит из нескольких этапов. Производительность данной линии составляет 30 тысяч яиц в час.

– Сперва нас отправляют в СПА.

– Ты хотел сказать на варку.

– Да, мы варимся в специальном бойлере ровно 14 минут при температуре 96 градусов.

– А после горячих ванн мы охлаждаемся и очищаемся. И отправляемся по ведеркам с отменным маринадом.

Светлана Катович:

Это не просто красивые цилиндры, это емкости для охлаждения нашего секретного маринада, в котором размещаем наше перепелиное маринованное яйцо. В них хранится 8 тонн отборного маринада для приготовления яиц маринованных перепелиных. Мы производим яйца для взрослых потребителей, но не забыли про наших маленьких потребителей. Срок годности яиц для взрослого населения – 30 суток. В состав маринада входит сахар, соль, специи, вкусовые добавки, также есть лимонная кислота и уксус, которые являются природными консервантами. Для детского питания, это более щадящий продукт, там минимальная концентрация всех добавок, которые входят в рассол. Срок годности составляет 8 суток. Эти яйца интересны для предприятий школьного питания. Школьники Минска уже оценили наш продукт по достоинству.