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Депутаты продолжают следить за ценами в магазинах

20 декабря 2022 06:36
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Новости Беларуси. Регулярный мониторинг цен способствует самодисциплине работников торговли. Депутатский корпус продолжает контролировать стоимость продовольственных товаров. Накануне проверку провели в нескольких столичных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты продолжают следить за ценами в магазинах-1

Руководствовались не только накладными на товар, но также книгой жалоб и предложений. Претензий по поводу завышения цен или недостаточного ассортимента от посетителей не поступало. А проблемные вопросы, которые все же были, уже разрешены. В ходе мониторинга депутаты рассмотрели допустимые надбавки и наценки на товары продовольствия, порадовало наличие социальных акций, ориентированных в первую очередь на пенсионеров.

Депутаты продолжают следить за ценами в магазинах-4

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проверка показала, что полностью выполняются те поручения, которые были даны главой государства. В этом магазине торговые наценки соответствуют, товарный перечень соответствует. Ну и отечественных товаров здесь 80 %, 20 – это импорт. Когда есть повышенное внимание к тому или иному объекту, контроль за объектом, причем он перекрестный, это заставляет работников торговли быть более самодисциплинированными, контролировать себя и понимать, что порядок должен быть каждый день во всем и эти вещи необходимо постоянно держать на контроле, соблюдать.

Депутаты продолжают следить за ценами в магазинах-7

Мониторинги проходят ежедневно по всей стране. Как неоднократно отмечал глава государства, важно не допустить неоправданного роста цен.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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