Депутаты продолжают следить за ценами в магазинах

Руководствовались не только накладными на товар, но также книгой жалоб и предложений. Претензий по поводу завышения цен или недостаточного ассортимента от посетителей не поступало. А проблемные вопросы, которые все же были, уже разрешены. В ходе мониторинга депутаты рассмотрели допустимые надбавки и наценки на товары продовольствия, порадовало наличие социальных акций, ориентированных в первую очередь на пенсионеров.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проверка показала, что полностью выполняются те поручения, которые были даны главой государства. В этом магазине торговые наценки соответствуют, товарный перечень соответствует. Ну и отечественных товаров здесь 80 %, 20 – это импорт. Когда есть повышенное внимание к тому или иному объекту, контроль за объектом, причем он перекрестный, это заставляет работников торговли быть более самодисциплинированными, контролировать себя и понимать, что порядок должен быть каждый день во всем и эти вещи необходимо постоянно держать на контроле, соблюдать.