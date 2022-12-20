Маленький зубрёнок появился на свет в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Теплое видео прямиком из Минского зоопарка. В конце года пара зубров решила преподнести настоящий предновогодний подарок. На свет появился зубренок который то и дело попадает в объективы фотокамер посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальное животное не просто символ нашей страны. Это единственный вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления браконьерами.