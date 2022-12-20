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Маленький зубрёнок появился на свет в Минском зоопарке

20 декабря 2022 06:17
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Новости Беларуси. Теплое видео прямиком из Минского зоопарка. В конце года пара зубров решила преподнести настоящий предновогодний подарок. На свет появился зубренок который то и дело попадает в объективы фотокамер посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький зубрёнок появился на свет в Минском зоопарке-1

Это уникальное животное не просто символ нашей страны. Это единственный вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления браконьерами.

Маленький зубрёнок появился на свет в Минском зоопарке-4

Зубры занесены в Красную книгу, но в Беларуси их популяция растет и остается самой большой на планете.

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# Зоопарк # общество # Фотофакт

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