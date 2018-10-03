«Есть проблема – её надо решать». Анатолий Исаченко провёл выездной приём граждан в Смолевичах

Новости Беларуси. Проблемные вопросы и конструктивные ответы. Руководитель Минской области провел выездной прием граждан в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озвучивались и житейские проблемы. Это, в основном, земельные споры. Всего на прием записалось около десятка человек.

Люди пришли с самыми различными вопросами. Граждан интересовало, почему затягиваются сроки строительства льготного жилья и то, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Меня всегда заставляет задуматься, что некоторые вопросы не решаются на протяжении 20 лет, и люди обращаются по всем инстанциям.

Задача власти – принимать своевременные и взвешенные решения, это самое главное, потому что если сегодня мы поддадимся эмоциям, чувствам, все равно неправильно принятое решение через 5-6 лет приведет к таким тяжбам.

Есть проблема – ее надо решать, но в рамках законодательства, чтоб потом не возникало вопросов и у соседей, и у других жителей.

Напомним, что подобные выездные приемы граждан в Минской области проходят дважды в месяц – каждый раз в разных районах. Как показывает практика, жители не упускают реальную возможность рассказать о своих проблемах и получить помощь в их разрешении.