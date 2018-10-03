«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?

Министерство ЖКХ, организация «Белресурсы» и Белкоопсоюз в рамках государственной программы по экономии природных ресурсов с 1 июня приступили к масштабному сбору электрического и электронного оборудования. Ранее в Минске был всего один такой пункт, в других – предметы быта принимали только как лом или отходы металлов.

Юлия Харкевич, заместитель начальника управления по обращению с вторичными материальными ресурсами ГО «Белресурсы»:

В настоящее время правительством республики проводится огромная работа по защите экологической среды. У нас 7 обществ холдинга, которые непосредственно занимаются сбором вторичных материальных ресурсов.

В целях сохранения чистоты окружающей среды работники организации «Оператор вторичных ресурсов» поддержали эту акцию и даже самым маленьким жителям страны рассказали о необходимости правильной утилизации бытовых отходов.

Для сдачи электрического и электронного оборудования не нужны документы, ограничений по количеству и качеству сдаваемой техники тоже нет.

Пономоренко 75, именно на этой улице находится один из столичных пунктов сбора бытовых отходов. Тут ютятся отжившие свой срок чугунные печи, сгоревшие аккумуляторы и даже легковая машина. Самовывоз предусматривает вознаграждение в размере 25 копеек за килограмм. Важно, чтобы предметы не были разобранными, а особо габаритный мусор рекомендуют разделить на две части.