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«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?

03 октября 2018 08:36
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Министерство ЖКХ, организация «Белресурсы» и Белкоопсоюз в рамках государственной программы по экономии природных ресурсов с 1 июня приступили к масштабному сбору электрического и электронного оборудования. Ранее в Минске был всего один такой пункт, в других – предметы быта принимали только как лом или отходы металлов.  

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-1

Юлия Харкевич, заместитель начальника управления по обращению с вторичными материальными ресурсами ГО «Белресурсы»:
В настоящее время правительством республики проводится огромная работа по защите экологической среды. У нас 7 обществ холдинга, которые непосредственно занимаются сбором вторичных материальных ресурсов.  

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-4

В целях сохранения чистоты окружающей среды работники организации «Оператор вторичных ресурсов» поддержали эту акцию и даже самым маленьким жителям страны рассказали о необходимости правильной утилизации бытовых отходов.  

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-7

Для сдачи электрического и электронного оборудования не нужны документы, ограничений по количеству и качеству сдаваемой техники тоже нет.  

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-10

Пономоренко 75, именно на этой улице находится один из столичных пунктов сбора бытовых отходов. Тут ютятся отжившие свой срок чугунные печи, сгоревшие аккумуляторы и даже легковая машина. Самовывоз предусматривает вознаграждение в размере 25 копеек за килограмм. Важно, чтобы предметы не были разобранными, а особо габаритный мусор рекомендуют разделить на две части. 

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-13

Захарян Виталий, заготовитель продуктов сырья ОАО «Белвторресурсы»: 
Был случай, здесь разбирали напротив деревни старенький домик, как человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома и заработал неплохие деньги.  

«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?-16

# Экология # общество # Юлия Харкевич # Захарян Виталий # Дмитрий Декабрьский # Фотофакт # Экология

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