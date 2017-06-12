Готовим томатный суп с перцем, чесноком и базиликом

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить с вами о летних супах. Задача летнего супа, с одной стороны – накормить, а с другой – освежить. Именно поэтому летние супы, как правило, холодные. И сегодня я буду готовить вариацию на тему гаспаччо – испанского холодного супа. Хотя, скорее, это будет мой авторский рецепт.

Берем томаты, снимаем кожицу. Для этого чуть-чуть надрезаем крест-накрест.

Кладем в емкость.

Все. Заливаем кипятком буквально на минутку.

Все, томаты прихватились. Водичку сливаем и быстренько заливаем холодной водой. Чем она более холодная, тем быстрее кожица отстанет.

И осталось дело за малым – снять эту тонкую-тонкую кожицу.

Все, сняла кожицу. Томаты чистые. Дальше я их использую для основы супа. Мне понадобятся перцы. Буквально немного, для вкуса. Потому что основа – все-таки это томаты. Перцы можно сильно не мельчить, поскольку все равно то будет измельчаться блендером. Чуть-чуть для удобства.

Отправляю в емкость, в которой все это будем замешивать.

Сюда же отправляю чесночок.

И томаты. Буквально на четвертинки нарезали, чтобы легче взял блендер.

Я очень люблю добавлять маленький кусочек чили перчика. Он здесь, с одной стороны, капсула вкуса. И помните, что нельзя переборщить, иначе этот суп невозможно будет есть.

Все, взбила до однородной массы.

Осталась самая малость. Я добавлю сюда для запаха и для аромата буквально пару листочков базилика.

И сюда же вливаю растительное масло.

Захотите сделать гуще суп – добавьте больше масла. Вплоть до консистенции майонеза при желании можно взбить. Менее густой – масла нужно меньше меньше.

Я, конечно, редко себя хвалю, но этот суп я реально люблю.

Вот и все. Осталось только подать. Для подачи обязательно подсушите тостовый хлеб. Смотрите: совсем сухой.

И для подачи нам понадобятся буквально несколько листочков базилика.

Аккуратно вливаю в тарелочку.

И тостовый хлеб, который сушился просто в духовке без масла, тонко нарезанный, выкладываю рядышком. Его можно и макать в суп, им можно похрустеть. Здесь каждый сам будет решать, в каком виде ему ближе.