Готовим томатный суп с перцем, чесноком и базиликом
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Сегодня я хочу поговорить с вами о летних супах. Задача летнего супа, с одной стороны – накормить, а с другой – освежить. Именно поэтому летние супы, как правило, холодные. И сегодня я буду готовить вариацию на тему гаспаччо – испанского холодного супа. Хотя, скорее, это будет мой авторский рецепт.
Берем томаты, снимаем кожицу. Для этого чуть-чуть надрезаем крест-накрест.
Все. Заливаем кипятком буквально на минутку.
Все, томаты прихватились. Водичку сливаем и быстренько заливаем холодной водой. Чем она более холодная, тем быстрее кожица отстанет.
И осталось дело за малым – снять эту тонкую-тонкую кожицу.
Все, сняла кожицу. Томаты чистые. Дальше я их использую для основы супа. Мне понадобятся перцы. Буквально немного, для вкуса. Потому что основа – все-таки это томаты. Перцы можно сильно не мельчить, поскольку все равно то будет измельчаться блендером. Чуть-чуть для удобства.
Отправляю в емкость, в которой все это будем замешивать.
Сюда же отправляю чесночок.
И томаты. Буквально на четвертинки нарезали, чтобы легче взял блендер.
Я очень люблю добавлять маленький кусочек чили перчика. Он здесь, с одной стороны, капсула вкуса. И помните, что нельзя переборщить, иначе этот суп невозможно будет есть.
Все, взбила до однородной массы.
Осталась самая малость. Я добавлю сюда для запаха и для аромата буквально пару листочков базилика.
И сюда же вливаю растительное масло.
Захотите сделать гуще суп – добавьте больше масла. Вплоть до консистенции майонеза при желании можно взбить. Менее густой – масла нужно меньше меньше.
Я, конечно, редко себя хвалю, но этот суп я реально люблю.
Вот и все. Осталось только подать. Для подачи обязательно подсушите тостовый хлеб. Смотрите: совсем сухой.
И для подачи нам понадобятся буквально несколько листочков базилика.
Аккуратно вливаю в тарелочку.
И тостовый хлеб, который сушился просто в духовке без масла, тонко нарезанный, выкладываю рядышком. Его можно и макать в суп, им можно похрустеть. Здесь каждый сам будет решать, в каком виде ему ближе.
Летом не пожалейте 15 минут и обязательно приготовьте такой суп. Я уверена, вам понравится. И не забудьте, что если сделать его более густым, добавив больше масла, то это может быть еще и соусом. А соус такой подойдет и к макаронам, и к овощам, и к мясу, и к рыбе – к чему угодно.
Выбирайте хорошие продукты. Готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!